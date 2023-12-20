Деякі люди мають вміння залучати в життя те, що вони хочуть — ідеальну кар'єру, будинок, дружину, сім'ю, друзів, подорожі, і більше. Чому їм так пощастило?

Ви можете схилити чашу терезів на свою користь і залучити удачу на свій бік, зробивши правильні кроки і змінивши своє мислення.

Ось 7 речей, які ви можете зробити, щоб створити собі удачу та отримати у житті те, що хочете.

1. Візуалізуйте свою кінцеву мету.

Щоб отримати бажане, необхідно чітко визначити та уявити собі, чого ви хочете. Від пошуку останнього місця для паркування до отримання роботи своєї мрії – візуалізація може відіграти вирішальну роль.

Чи знаєте ви, що ваш мозок не бачить різниці між реальністю та вашими видіннями? Ментальна практика призводить до досконалості!

Закрийте очі і побачите кожен крок на шляху до своїх бажань у найдрібніших подробицях.

2. Підвищіть свою вібрацію.

Позитивне мислення призводить до позитивних результатів.

І навпаки, поганий настрій може призвести до спіральної спіралі невдач і невдалих подій. Звинувачуйте в цьому негативну енергію! Якщо ви бажаєте змінити свою ситуацію, вам потрібно стати магнітом для позитивних сил.

Спробуйте таку тактику:

Практикуйте подяку. Вдячне серце – щасливчик.

Використовуйте афірмації та спостерігайте, як зростає ваша впевненість.

Здійснюйте добрі справи, адже, що даєте те й отримуєте.

Робіть те, що приносить радість. Співайте від душі, дивіться комедію, танцюйте так, ніби ніхто не дивиться.

Посмішка. Правильно це вибір.

Почувайтеся добре, і вся ця позитивна енергія буде просувати вас до ваших цілей.

3. Виділіть себе.

Можливість не просто стукає у ваші двері; його треба туди запросити. У щасливчиків більше перспектив.

Щоб отримати те, що ви хочете, ви повинні розповісти більшій кількості людей, чого ви хочете і показати їм, на що ви здатні. Це часто означає спілкування з людьми, куди б ви не пішли, у тому числі зав'язування розмови в ранковому поїзді та справжнє спілкування.

4. Підключіться до своєї інтуїції.

Можливо, ви налаштували свій мозок на логічне мислення, але якщо ви практикуєте використовувати свою інтуїцію, вона може розповісти вам дуже багато.

5. Довіряйте собі.

Не скидайте з рахунків свої здібності та рішучість. Ви здатні вирішувати величезні проблеми та долати перешкоди – навіть ті, що у вас у голові.

6. Ризикуйте.

Стаєте некомфортні від невідомого. Удачливі люди ризикують, чого інші бояться.

Спершу ви можете не отримати тяги. Ви можете навіть зазнати невдачі. Але якщо ви хочете виграти в лотерею, вам потрібно грати в гру.

Струсіть і ризикніть ще раз. Наступного разу, можливо, це буде твій вдалий день.

7. Плануйте, але дозвольте Всесвіту робити свою справу.

Ви можете подумати, що можливості потрапляють до рук інших людей. Істина в тому, що щасливі люди планують настільки, наскільки здатні адаптуватись.

Вони знають, що успіх вимагає рішучості та завзятої праці, а також правильного вибору часу. Вони беруть на себе відповідальність за своє майбутнє, ставлять собі за мету, створюють плани та розвивають звички для її досягнення, а потім дозволяють долі втрутитися.

Джерело: yourtango.

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