Некоторые люди обладают умением привлекать в жизнь то, что они хотят — идеальную карьеру, дом, супругу, семью, друзей, путешествия, и более. Почему им так повезло?

Вы можете склонить чашу весов в свою пользу и привлечь удачу на свою сторону, сделав правильные шаги и изменив свое мышление.

Вот 7 вещей, которые вы можете сделать, чтобы создать себе удачу и получить в жизни то, что хотите.

1. Визуализируйте свою конечную цель.

Чтобы получить желаемое, необходимо четко определить и представить себе, чего вы хотите. От поиска последнего места для парковки до получения работы своей мечты – визуализация может сыграть решающую роль.

Знаете ли вы, что ваш мозг не видит разницы между реальностью и вашими видениями? Ментальная практика приводит к совершенству!

Закройте глаза и увидите каждый шаг на пути к своим желаниям в мельчайших подробностях.

2. Повысьте свою вибрацию.

Позитивное мышление приводит к положительным результатам.

И наоборот, плохое настроение может привести к нисходящей спирали неудач и неудачных событий. Вините в этом негативную энергию! Если вы хотите изменить свою ситуацию, вам нужно стать магнитом для положительных сил.

Попробуйте эту тактику:

Практикуйте благодарность. Благодарное сердце – счастливчик.

Используйте аффирмации и наблюдайте, как растет ваша уверенность.

Совершайте благие дела, ведь, что даете то и получаете.

Делайте то, что приносит вам радость. Пойте от души, смотрите комедию, танцуйте так, как будто никто не смотрит.

Улыбка. Правильно, это выбор.

Чувствуйте себя хорошо, и вся эта положительная энергия будет продвигать вас к вашим целям.

3. Выделите себя.

Возможность не просто стучится в вашу дверь; его нужно туда пригласить. У счастливчиков больше перспектив.

Чтобы получить то, что вы хотите, вы должны рассказать большему количеству людей, чего вы хотите, и показать им, на что вы способны. Это часто означает общение с людьми, куда бы вы ни пошли, в том числе завязывание разговора в утреннем поезде и подлинное общение.

4. Подключитесь к своей интуиции.

Возможно, вы настроили свой мозг на логическое мышление, но если вы практикуете использовать свою интуицию, она может рассказать вам очень многое.

5. Доверяйте себе.

Не сбрасывайте со счетов свои способности и решимость. Вы способны решать огромные проблемы и преодолевать препятствия — даже те, что у вас в голове.

6. Рискуйте.

Становитесь некомфортны от неизвестного. Удачливые люди рискуют, чего другие боятся.

Поначалу вы можете не получить тяги. Вы можете даже потерпеть неудачу. Но если вы хотите выиграть в лотерею, вам нужно играть в игру.

Отряхнитесь и рискните еще раз. В следующий раз, возможно, это будет твой удачный день.

7. Планируйте, но позвольте Вселенной делать свое дело.

Вы можете подумать, что возможности попадают в руки других людей. Истина в том, что удачливые люди планируют настолько, насколько способны адаптироваться.

Они знают, что успех требует решимости и упорного труда, а также правильного выбора времени. Они берут на себя ответственность за свое будущее, ставят перед собой цель, создают планы и развивают привычки для ее достижения, а затем позволяют судьбе вмешаться.

Источник: yourtango.

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