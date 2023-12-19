Займання сталося у житловому будинку в с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади, пише Politeka.net з посиланням на рятувальників Чернігівської області.

Ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години. Але на місці вогняної НП було виявлено страшну знахідку.

«Виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження», - розповіли в ДСНС Чернігівської області.

Причина та обставини трагедії наразі встановлюються.

На опублікованих кадрах можна побачити, що від кімнат, в яких мешкала мама і діти, майже нічого не залишилось.

Нагадаємо, що також сьогодні страшна автотроща сталася на Київщині в Білоцерківському районі.

І поліції повідомляли про загибель двох людей, якіі знаходились у легковому автомобілі.