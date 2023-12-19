Возгорание произошло в жилом доме в с. Гмырянка Ичнянского территориального общества, пишет Politeka.net со ссылкой на спасателей Черниговской области.

Ликвидировать пожар удалось в течение часа. Но на месте огненноо ЧП была обнаружена страшная находка.

«Обнаружены тела матери 2000 года рождения и двух мальчиков 2019 и 2020 годов рождения», - рассказали в ГСЧС Черниговской области.

Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что от комнат, где жила мама и дети, почти ничего не осталось.

Напомним, что также сегодня страшная автокатастрофа произошла в Киевской области в Белоцерковском районе.

В полиции сообщали о гибели двух человек, которые находились в легковом автомобиле.