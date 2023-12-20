Робота важлива, але це ще не все. Дізнайтеся, для кого ця астральна порада, прочитавши пророкування 12 знаків зодіаку на 20 грудня. ОВЕН

21 березня - 19 квітня Овен, іноді ви схильні надмірно опікуватися людьми, яких любите. Сьогодні буде важливо, щоб ви не втручалися у справи, які не мають до вас жодного відношення, особливо якщо залучена людина не просила вашої допомоги. Навіть якщо справа навпаки і в кінцевому підсумку вони запитують вашу думку, постарайтеся не занадто нав'язувати свої ідеї, просто будьте об'єктивні і не завдавайте нікому шкоди. Можливо, через цю проблему хтось, кого ви дуже цінуєте та любите, дистанціювався від вас. Можливо, вони були дещо пригнічені вашим бажанням надмірно захистити їх і відчули, що вони не можуть розправити крила таким чином. Пам'ятайте, що кожен має свій шлях, і він може приймати рішення самостійно, не потребуючи вашого благословення. Якщо хочете зберегти цю дружбу, дайте їм більше місця. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, якщо ти сьогодні прокинувся не в хорошому настрої, можливо це тому, що сентиментальна дилема мучить тебе з кожним днем ​​все сильніше. Ви чесна і добра людина і намагаєтеся все виправити, нікому не завдаючи шкоди, але іноді це може бути дуже складно. Вам потрібно черпати сили з цієї слабкості, яку ви відчуваєте, і почати прямо зараз, щоб визначити, яким істинним шляхом ви хочете слідувати у своєму житті відтепер. Постарайтеся звільнитися від цих страждань, адже єдиний спосіб отримати щастя – знайти спосіб діяти в цьому питанні. Це непроста проблема, і це нормально, що вона важка, але ви не можете дозволити їй продовжувати заважати вашому щастю. Витратьте деякий час на роздуми про це сьогодні, і ви зможете дуже швидко знайти вирішення проблеми. З іншого боку, спробуйте звернути увагу на свої мрії. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, сьогодні вам доведеться засвоїти дуже важливий урок. Кожен день вам властива терпимість і розуміння дій та слів інших, і ви зазвичай не здіймаєте шуму, коли щось вас не влаштовує. Однак, коли ви вирішуєте виступити проти чи нав'язати свою владу, люди дивуються і можуть навіть дратуватися, бачачи у вас той бік, який вони не звикли бачити. У минулому ви неодноразово здавалися, але люди схильні краще пам'ятати те, що відбувається зараз, ніж усі жертви, які ви принесли в минулому. Так, це несправедливо, але з цим нічого не вдієш. Якщо ви почуваєтеся особливо погано, ви можете нагадати цим людям, наскільки ви завжди були щедрі, і показати їм, що ви той, хто завжди поступається. Робіть це по-своєму, спокійно. РАК

21 червня – 22 липня Раку, важливо, щоб ти почав переконувати себе, що ти не найкраща людина, яка може давати поради щодо стосунків. Навіть своєму найкращому другу, якого, як вам здається, ви знаєте як свої п'ять пальців. Ви вже стикаєтеся з щоденними проблемами щодо цього і навряд чи зможете запропонувати ефективну допомогу іншим. Крім того, бачачи, як мало ти дотримуєшся порад, які даєш, хто захоче тебе слухати? Якщо сьогодні люди спробують втягнути вас у суперечку між двома людьми, яких ви дуже любите, найкраще скоріше піти від них. Може статися так, що вони нарешті улагодять свої розбіжності між собою, і в кінцевому підсумку ви виявитеся поганим хлопцем. Крім того, ці треті особи можуть чинити опір вашим аргументам і виставити вас у поганому світлі. Не будьте дурнем і не грайте в лінчувальника, бо це вам не піде. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, постарайся остерігатися набридливих зимових застуд зараз, коли вже настала холодна пора року. Ваш захист може послабитись і вплинути на всі плани, які ви будуєте щодня з таким хвилюванням перед святами. Обов'язково щоранку добре провітрюйте будинок, але за деякий час закрийте вікна, щоб уникнути протягів. Не турбуйтеся, коли ви вперше чхнете або відчуєте невеликий нежить з носа. Постарайтеся якнайбільше залишатися вдома, щоб максимально використати майбутні чудові дні. Важливо поважати час відпочинку, оскільки це те, що нам усім потрібне, але не проводьте день на дивані. Рухайтеся і робіть вправи, щоб позбавитися всіх вірусів, які можуть потрапити у ваш організм. ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діво, сьогодні тобі може бути не дуже спокійний день. Вам важко щодня не погоджуватися з іншими, і коли ви вирішуєте це зробити, зазвичай це відбувається в невідповідний момент. У ситуаціях конфліктів і хвилювань ви схильні відчувати зневіру, навіть якщо у вас немає причин для цього. Ось чому ви часто погоджуєтеся на те, що вам не подобається або ви вважаєте неправильним, просто щоб ні з ким не сперечатися. Сьогодні ви можете зіткнутися з досить складним епізодом із близьким членом родини, сусідом по кімнаті або близьким другом. Оскільки для багатьох знаків цей день схильний до конфліктів, найкраще, що ви можете зробити в цій ситуації, — це триматися подалі від ситуацій, які можуть перерости у конфронтацію чи дві. Наприклад, вдома ви можете створити розслаблюючу атмосферу за допомогою м'якої музики та невеликої кількості пахощів.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, сьогодні ви здивуєте багатьох людей, коли розповісте їм про свій план. Буде сюрпризом те, що, можливо, це буде соло, і вони не дуже звикли, щоб ви щось робили поодинці. Ви придумали неперевершену пропозицію, яка зробить це свято дуже приємним і веселим, але ви хочете насолодитися цими веселощами на самоті. Хоча багато людей не зрозуміють такий вибір провести день на самоті, ви знаєте, що це добре, і вам це потрібно. Ваша сила, мотивація та творчий потенціал потребують часу наодинці із собою, іноді тому, що вам потрібно організувати свої думки. Це здорова практика, і коли люди проти цього поясніть їм, наскільки важливо, щоб кожен це робив. З іншого боку, це правда, що вам хочеться провести час на самоті, так, але попереду у вас довгий день, тому не завадило б випити з коханим вони теж.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіоне, на вас чекає чудовий час, в якому все у вас налагодиться. Тут буде повно задоволень, якими ви зможете насолоджуватися щодня, таких як недільні прогулянки, закуски, які ви так любите на терасах під сонцем, обіди з найкращими друзями та сім'єю, вечори кіно та вечори при свічках із цією особливою людиною. Тому вам немає сенсу дмухати сьогодні, якщо цього разу ваші плани не виправдалися так, як ви очікували. Якщо з якоїсь причини справи сьогодні йдуть не так, як ви хочете, і вам доведеться залишитися вдома, пам'ятайте, що ви завжди можете підготувати чудовий план, не виходячи з вітальні. Пам'ятайте, що це час, коли вам щодня все посміхається і не треба сумувати. Навіть у коханні, протягом дня ви зрозумієте, що в цьому аспекті вам усміхається фортуна.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, сьогодні в тебе може бути дещо інший день, ніж ти собі уявляв. Але не панікуйте, тому що це виявиться дуже позитивним. Швидше за все, ви зіткнетеся з певним нерозумінням з боку найближчих вам людей, наприклад, вашої родини або когось із вашого повсякденного оточення. Вони можуть дорікнути вам у тому, що останнім часом ви поводитесь дещо егоїстично і думаєте тільки про те, що у ваших власних інтересах. Однак вам буде важливо зрозуміти, що відстоювати свої інтереси так само важливо та необхідно, як цілий день робити щось для інших. Подбайте про себе і дозвольте собі таким чином бути в змозі допомогти іншим. Насамперед, уникайте дискусій, пов'язаних із цією темою, тому що вони того не варті. Просто ігноруйте ці коментарі, спрямовані лише на те, щоб завдати вам непотрібного болю.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг це хороший день для того, щоб провести вільний час, роблячи те, що вам хочеться. Це особливо важливо, тому що вам слід уникати запланованого вами возз'єднання сім'ї. Схоже, що в цьому випадку можуть виникнути несвоєчасні дискусії з гострих питань, а це те, чого найменше хочеться напередодні Різдва.

Ризик потрапити в дуже неприємну ситуацію високий, тому було б краще відійти від теми і знайти якийсь привід, щоб не бути присутнім. Скористайтеся цим днем, щоб відпочити, подрімати або присвятити час спілкуванню з людиною, яка завойовує дедалі більше місця у вашому серці. Внесіть у життя дозу романтизму. Це піде вам на користь, і, кого ви дурите, вам це подобається.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолію, у найближчі кілька днів на тебе чекають добрі часи. Ви сповнені енергії і хочете щодня займатися якомога більшою кількістю різних справ. Ключовим моментом буде знати, як підходити один за одним, щоб переконатися, що все йде добре і так, як ви планували. Сьогодні ви можете зустріти людей, які мають свою думку про ваше життя та критикують вашу постійну зайнятість. Не звертайте на них занадто багато уваги, ні в загальних рисах, ні навіть у делікатніших аспектах, таких як сентиментальні питання.

Можливо, ви дозволили цим людям так говорити про вас, коментуючи, наскільки ви завжди виснажені, навіть якщо ви цього зараз не пам'ятаєте. Смиренно прийміть реальність, якщо ви вважаєте, що ви неправі і що вам слід змінити деякі аспекти своєї поведінки, і, перш за все, уникайте суперечок з ними, навіть якщо ви вважаєте, що вони неправі. У майбутньому постарайтеся бути більш вибірковими у поясненнях.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, у вас дещо авторитарний характер, і це часто доставляє вам проблеми. Кожен день вам подобається координувати та організовувати все відповідно до свого бачення, і ви не дозволяєте іншим робити свій внесок. Це часто змушувало вас застосовувати закон «командування та порядку». Ви повинні зрозуміти, що це неправильно, тому що ви не є начальником якогось місця і повинні розуміти, що є люди, які не люблять, щоб хтось інший організовував їхнє життя.

Хоча ви цінуєте незалежність і робите все по-своєму, якщо ви продовжите йти цим шляхом, ви зіткнетеся з багатьма труднощами з тими, кому, на вашу думку, бракує ініціативи. Ви абсолютно неправі, тому що справа не в тому, що їм не вистачає, а в тому, що вони швидше мають рацію, ніж з вами сперечатися.

Джерело: magic.horoscope.

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