Работа важна, но это еще не все. Узнайте, для кого этот астральный совет, прочитав предсказание 12 знаков зодиака на 20 декабря.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, иногда вы склонны чрезмерно опекать людей, которых любите. Сегодня будет важно, чтобы вы не вмешивались в дела, которые не имеют к вам никакого отношения, особенно если вовлеченный человек не просил вашей помощи. Даже если дело обстоит наоборот и в конечном итоге они спрашивают ваше мнение, постарайтесь не слишком навязывать свои идеи, просто будьте объективны и не причиняйте никому вреда.

Возможно, из-за этой проблемы кто-то, кого вы очень цените и любите, дистанцировался от вас. Возможно, они были несколько подавлены вашим желанием чрезмерно защитить их и почувствовали, что они не могут расправить крылья таким образом. Помните, что у каждого свой путь, и он может принимать решения самостоятельно, не нуждаясь в вашем благословении. Если вы хотите сохранить эту дружбу, дайте им больше места.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, если ты сегодня проснулся не в хорошем настроении, возможно, это потому, что сентиментальная дилемма мучает тебя с каждым днём всё сильнее. Вы честный и хороший человек и стараетесь все исправить, никому не причиняя вреда, но иногда это может быть очень сложно. Вам нужно черпать силы из этой слабости, которую вы испытываете, и начать прямо сейчас, чтобы определить, каким истинным путем вы хотите следовать в своей жизни отныне.

Постарайтесь освободиться от этих страданий, ведь единственный способ обрести счастье – это найти способ действовать в этом вопросе. Это непростая проблема, и это нормально, что она трудна, но вы не можете позволить ей продолжать мешать вашему счастью. Потратьте некоторое время на размышления об этом сегодня, и вы сможете очень быстро найти решение проблемы. С другой стороны, постарайтесь обратить внимание на свои мечты.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, сегодня вам придется усвоить очень важный урок. Каждый день вам свойственна терпимость и понимание действий и слов других, и вы обычно не поднимаете шум, когда что-то вас не устраивает. Однако, когда вы решаете выступить против или навязать свою власть, люди удивляются и могут даже раздражаться, видя в вас ту сторону, которую они не привыкли видеть.

В прошлом вы неоднократно сдавались, но люди склонны лучше помнить то, что происходит в данный момент, чем все жертвы, которые вы принесли в прошлом. Да, это несправедливо, но с этим ничего не поделаешь. Если вы чувствуете себя особенно плохо, вы можете напомнить этим людям, насколько вы всегда были щедры, и показать им, что вы тот, кто всегда уступает. Делайте это по-своему, спокойно.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, важно, чтобы ты начал убеждать себя, что ты не лучший человек, который может давать советы по отношениям. Даже своему лучшему другу, которого, как вам кажется, вы знаете как свои пять пальцев. Вы уже сталкиваетесь с ежедневными проблемами в этом отношении и вряд ли сможете предложить эффективную помощь другим. Кроме того, видя, как мало ты следуешь советам, которые даешь, кто захочет тебя слушать? Если сегодня люди попытаются втянуть вас в спор между двумя людьми, которых вы очень любите, лучше всего поскорее уйти от них. Может случиться так, что они наконец уладят свои разногласия между собой, и в конечном итоге вы окажетесь плохим парнем. Кроме того, эти третьи лица могут воспротивиться вашим аргументам и выставить вас в плохом свете. Не будьте дураком и не играйте в линчевателя, потому что это вам не пойдет.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, постарайся остерегаться надоедливых зимних простуд сейчас, когда уже наступило холодное время года. Ваша защита может ослабнуть и повлиять на все планы, которые вы строите каждый день с таким волнением перед праздниками. Обязательно каждое утро хорошо проветривайте дом, но через некоторое время закройте окна, чтобы избежать сквозняков. Не беспокойтесь, когда вы впервые чихнете или почувствуете небольшой насморк из носа. Постарайтесь как можно больше оставаться дома, чтобы максимально использовать предстоящие замечательные дни. Важно уважать время отдыха, поскольку это то, что нам всем нужно, но не проводите день на диване. Двигайтесь и делайте упражнения, чтобы избавиться от всех вирусов, которые могут попасть в ваш организм.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, сегодня для тебя может быть не очень спокойный день. Вам трудно каждый день не соглашаться с другими, и когда вы решаете это сделать, обычно это происходит в самый неподходящий момент. В ситуациях конфликтов и волнений вы склонны чувствовать уныние, даже если у вас нет для этого причин. Вот почему вы часто соглашаетесь на то, что вам не нравится или что вы считаете неправильным, просто чтобы ни с кем не спорить. Сегодня вы можете столкнуться с довольно сложным эпизодом с близким членом семьи, соседом по комнате или близким другом. Поскольку для многих знаков этот день склонен к конфликтам, лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, — это держаться подальше от ситуаций, которые могут перерасти в конфронтацию или две. Например, дома вы можете создать расслабляющую атмосферу с помощью мягкой музыки и небольшого количества благовоний.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, сегодня вы удивите многих людей, когда расскажете им о своем плане. Будет сюрпризом то, что, возможно, это будет соло, и они не очень привыкли, чтобы вы делали что-то в одиночку. Вы придумали непревзойденное предложение, которое сделает этот праздник очень приятным и веселым, но вы хотите насладиться этим весельем в одиночестве.

Хотя многие люди не поймут такой выбор провести день в одиночестве, вы знаете, что это хорошо и вам это нужно. Ваша сила, мотивация и творческий потенциал требуют времени наедине с собой, иногда потому, что вам нужно организовать свои мысли. Это здоровая практика, и когда люди против этого, объясните им, насколько важно, чтобы каждый это делал. С другой стороны, это правда, что вам хочется провести время в одиночестве, да, но впереди у вас долгий день, так что не мешало бы выпить с любимым они тоже.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, вас ждет чудесное время, в котором все у вас наладится. Здесь будет полно удовольствий, которыми вы сможете наслаждаться каждый день, таких как воскресные прогулки, закуски, которые вы так любите на террасах под солнцем, обеды с лучшими друзьями и семьей, вечера кино и вечера при свечах с этим особенным человеком. Поэтому вам нет смысла дуться сегодня, если на этот раз ваши планы не оправдались так, как вы ожидали. Если по какой-то причине сегодня дела идут не так, как вы хотите, и вам придется остаться дома, помните, что вы всегда можете подготовить отличный план, не выходя из гостиной. Помните, что это время, когда вам каждый день все улыбается и не нужно горевать. В том числе и в любви, в течение дня вы поймете, что в этом аспекте вам улыбается фортуна.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, сегодня у тебя может быть несколько иной день, чем ты себе представлял. Но не паникуйте, так как это окажется очень позитивным. Скорее всего, вы столкнетесь с определенным непониманием со стороны самых близких вам людей, например, вашей семьи или кого-то из вашего повседневного окружения. Они могут упрекнуть вас в том, что в последнее время вы ведете себя несколько эгоистично и думаете только о том, что в ваших собственных интересах. Однако вам будет важно понять, что отстаивать свои интересы так же важно и необходимо, как целый день делать что-то для других. Позаботьтесь о себе и позвольте себе таким образом быть в состоянии помочь другим. Прежде всего, избегайте дискуссий, связанных с этой темой, потому что они того не стоят. Просто игнорируйте эти комментарии, которые направлены только на то, чтобы причинить вам ненужную боль.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, это хороший день для того, чтобы провести свободное время, делая то, что вам хочется. Это особенно важно, потому что вам следует избегать запланированного вами воссоединения семьи. Похоже, что в этом случае могут возникнуть несвоевременные дискуссии по острым вопросам, а это то, чего меньше всего хочется в преддверии Рождества.

Риск попасть в очень неприятную ситуацию высок, поэтому было бы предпочтительнее отойти от темы и найти какой-нибудь предлог, чтобы не присутствовать. Воспользуйтесь этим днем, чтобы отдохнуть, вздремнуть или посвятить время общению с тем человеком, который завоевывает все больше и больше места в вашем сердце. Внесите в свою жизнь дозу романтизма. Это пойдет вам на пользу, и, кого вы обманываете, вам это нравится.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, в ближайшие несколько дней тебя ждут хорошие времена. Вы полны энергии и хотите каждый день заниматься как можно большим количеством разных дел. Ключевым моментом будет знать, как подходить к ним один за другим, чтобы убедиться, что все идет хорошо и так, как вы планировали. Сегодня вы можете встретить людей, которые имеют свое мнение о вашей жизни и критикуют вашу постоянную занятость. Не обращайте на них слишком много внимания, ни в общих чертах, ни даже в более деликатных аспектах, таких как сентиментальные вопросы.

Возможно, вы позволили этим людям так говорить о вас, комментируя, насколько вы всегда измотаны, даже если сейчас вы этого не помните. Смиренно примите реальность, если вы считаете, что вы неправы и что вам следует изменить некоторые аспекты своего поведения, и, прежде всего, избегайте споров с ними, даже если вы считаете, что они неправы. В будущем постарайтесь быть более избирательными в объяснениях.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, у вас несколько авторитарный характер, и это часто доставляет вам проблемы. Каждый день вам нравится координировать и организовывать все в соответствии со своим видением, и вы не позволяете другим вносить свой вклад. Это часто заставляло вас применять закон «командования и порядка». Вы должны понять, что это неправильно, потому что вы не являетесь начальником какого-либо места и должны понимать, что есть люди, которые не любят, чтобы кто-то другой организовывал их жизнь.

Хотя вы цените независимость и делаете все по-своему, если вы продолжите идти по этому пути, вы столкнетесь со многими трудностями с теми, кому, по вашему мнению, недостает инициативы. Вы совершенно неправы, потому что дело не в том, что им не хватает, а в том, что они скорее будут правы, чем будут с вами спорить.

Источник: magic.horoscope.

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