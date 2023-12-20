Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 20 грудня.

Зірки сьогодні завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

На вас чекає щось велике. Життя має кумедну особливість повертати на краще, коли ви найменше цього очікуєте. Зберігайте оптимізм і зберігайте надію у своєму серці

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Дурень

Ви готові до наступного розділу. Новий рік вже не за горами, і ви вирішили звернути увагу на майбутнє. Як би важко це не було, залишайтеся зараз, адже цей час теж цінний.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Маг.

Дарувати цукерки – це креативно, якщо мислити нестандартно. Подарунок, зроблений своїми руками і з турботою та увагою, може виявитися набагато значущим, ніж подарунок, куплений у магазині.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Башта.

Нещасні випадки трапляються. Замість того, щоб показувати пальцем та звинувачувати когось у пригоді, подумайте, як виправити та вирішити проблему.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Смерть.

Іноді спогади про колишнє можуть випливати під час канікул. Навіть якщо ви більше не разом, це шанс створити нові спогади та наповнити своє життя позитивними моментами.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Місяць.

Невідомих залишилося чимало. Очікування доставки ваших посилок та керування змінами розкладу через непередбачувані графіки можуть призвести до зростання стресу. Залишайтеся врівноваженими.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Зірка.

Зверніть увагу на свої мрії. Сни можуть бути символічними і давати вам уявлення про себе та свою ситуацію. Запишіть їх і заведіть щоденник, щоб згодом їх обмірковувати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Ієрофант.

Потрібен час, щоб повернутися до колії речей. Багато традицій повертаються зараз, коли пандемія залишилася позаду. Завітайте до місцевої газети, щоб дізнатися, які події повертаються.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Помірність.

Занепокоєння тільки заведе вас далеко. Намагайтеся відкласти певні турботи і зосередитися на тому, що ви можете контролювати.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Колісниця.

Ви дістанетеся до фінішу. Не здавайтеся зараз, навіть якщо з грошима може бути мало і ви не знаєте, як упоратися з усіма рахунками. Ви можете виявити творчий підхід та знайти спосіб.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сила

У вас є це. Інші можуть створювати проблеми, які негативно впливають на вас. Однак ви завжди підніметеся вище завдяки своєму мисленню.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сонце.

Незалежно від того, де ви знаходитесь у цю пору року, завжди є одна маленька річ, з приводу якої можна бути оптимістом. Шукайте диво у сезоні. Це все довкола вас.

Джерело: yourtango.com.

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