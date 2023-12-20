Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 20 декабря.

Звезды сегодня всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Вас ждет нечто великое. Жизнь имеет забавную особенность поворачивать к лучшему, когда вы меньше всего этого ожидаете. Сохраняйте оптимизм и храните надежду в своем сердце

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Дурак

Вы готовы к следующей главе. Новый год уже не за горами, и вы решили обратить внимание на будущее. Как бы тяжело это ни было, оставайтесь в настоящем моменте, ведь это время тоже ценно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Маг.

Дарить конфеты – это креативно, если мыслить нестандартно. Подарок, сделанный своими руками и сделанный с заботой и вниманием, может оказаться гораздо более значимым, чем подарок, купленный в магазине.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Башня.

Несчастные случаи случаются. Вместо того, чтобы показывать пальцем и обвинять кого-то в происшествии, подумайте, как исправить и решить проблему.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Смерть.

Иногда воспоминания о бывшем могут всплывать во время каникул. Даже если вы больше не вместе, это шанс создать новые воспоминания и наполнить свою жизнь позитивными моментами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Луна.

Неизвестных осталось довольно много. Ожидание доставки ваших посылок и управление изменениями расписания из-за непредсказуемых графиков могут привести к росту стресса. Оставайтесь уравновешенными.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Звезда.

Обратите внимание на свои мечты. Сны могут быть символическими и давать вам представление о себе и своей ситуации. Запишите их и заведите дневник, чтобы со временем обдумывать их.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Иерофант.

Требуется время, чтобы вернуться в колею вещей. Многие традиции возвращаются сейчас, когда пандемия осталась позади. Посетите местную газету, чтобы узнать, какие события возвращаются.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Умеренность.

Беспокойство только заведет вас далеко. Постарайтесь отложить определенные заботы и сосредоточиться на том, что вы можете контролировать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Колесница.

Вы доберетесь до финиша. Не сдавайтесь сейчас, даже если с деньгами может быть мало и вы не знаете, как справиться со всеми счетами. Вы можете проявить творческий подход и найти способ.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Сила

У вас есть это. Другие могут создавать проблемы, которые негативно влияют на вас. Однако вы всегда подниметесь выше благодаря своему мышлению.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Солнце.

Независимо от того, где вы находитесь в это время года, всегда есть одна маленькая вещь, по поводу которой можно быть оптимистом. Ищите волшебство в сезоне. Это все вокруг вас.

Источник: yourtango.com.

Последние новости Украины:

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 года для каждого знака Зодиака: что приготовила для вас Вселенная.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.