На 2024 рік заплановано три підвищення пенсії для українців, зокрема зросте і середня виплата по країні.

Починаючи з 1 січня, в Україні планується збільшення максимального та мінімального розмірів пенсій. Також передбачено підвищення пенсії для осіб, які відповідають вимогам щодо стажу та досягли віку 65 років. Це визначено у Державного бюджету України на 2024 рік.

Максимальна пенсія зросте з 20 930 до 23 610 гривень, що означає підвищення на 2,6 тис. гривень для тих, чий розмір пенсії наразі обмежений 10 прожитковими мінімумами.

З початку січня прожитковий мінімум для цієї категорії громадян збільшиться з 2093 до 2361 гривень, ставши мінімальним розміром пенсії, а максимальна пенсія, відповідно, зросте в десять разів. Також передбачені інші підвищення.

При розрахунках пенсії середню зарплату за три роки множать на відношення середньої зарплати по країні до середньої зарплати майбутнього пенсіонера (місяць на місяць). Отриману суму множать на кількість років страхового стажу та на 1%.

За нових правил українець, який сплачує внески із середньої зарплати, може очікувати пенсійні виплати на рівні приблизно 29% від звичайного доходу, що є підвищенням з поточних 4,5 тис. гривень. У той же час ті, хто отримує офіційно мінімальну зарплату, отримають пенсію у розмірі лише 2093 гривень. Для отримання пенсії у розмірі 10 тис. гривень офіційний дохід повинен становити 33,3 тис. гривень. Зазначимо, що йдеться про офіційний дохід, з якого сплачуються внески.

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