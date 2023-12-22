На 2024 год запланировано три повышения пенсии для украинцев, в том числе вырастет и средняя выплата по стране.

Начиная с 1 января в Украине планируется увеличение максимального и минимального размеров пенсий. Также предусмотрено повышение пенсии для лиц, которые отвечают требованиям стажа и достигли возраста 65 лет. Это определено у Государственного бюджета Украины на 2024 год.

Максимальная пенсия вырастет с 20 930 до 23 610 гривен, что означает повышение на 2,6 тыс. гривен для тех, чей размер пенсии ограничен 10 прожиточными минимумами.

С начала января прожиточный минимум для этой категории граждан увеличится с 2093 до 2361 гривен, став минимальным размером пенсии, а максимальная пенсия, соответственно, вырастет в десять раз. Также предусмотрены другие повышения.

При расчетах пенсии среднюю зарплату за три года умножают на отношение средней зарплаты по стране к средней зарплате будущего пенсионера (месяц в месяц). Получившуюся сумму умножают на количество лет страхового стажа и на 1%.

При новых правилах украинец, уплачивающий взносы со средней зарплаты, может ожидать пенсионные выплаты на уровне примерно 29% от обычного дохода, что является повышением с текущих 4,5 тыс. гривен. В то же время получающие официально минимальную зарплату получат пенсию в размере всего 2093 гривен. Для получения пенсии в размере 10 тысяч гривен официальный доход должен составлять 33,3 тысячи гривен. Отметим, что речь идет об официальном доходе, с которого уплачиваются взносы.

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