В Україні підскочили ціни на продукти до новорічного столу. Стало відомо, скільки коштують.

Новорічне святкове меню без використання делікатесів вартуватиме українцям 2880 гривень на сім'ю з чотирьох осіб у 2023 році, що є на 8,4% дорожче порівняно з попереднім роком.

Це обчислено на основі цін на продукти, необхідні для приготування традиційних новорічних страв, таких як салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої та інше. Такі підрахунки оприлюднили вчені Інституту аграрної економіки.

Для приготування трикілограмового салату "Олів'є" за стандартним рецептом потрібно буде витратити 285,46 гривень, що на 1,3% більше, ніж у грудні 2022 року. Найбільше подорожчали ковбаса, солоні огірки та майонез.

Ціна на картоплю за рік зросла на 75,9%, але витрати на неї залишаються в межах 11,68 гривень за 5 штук (840 г). Ціна зеленого горошку залишилася незмінною – 45 гривень за 0,5 кг. Інші складові салату подешевшали.

Вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складатиме 936 гривень, що на 7,4% вище за минулорічний показник. У ці витрати входять ковбаса "Салямі", копчена підочеревина, битки із свинини та куряче філе.

Традиційний салат "Оселедець під шубою" подешевшав на 1,2% до 133,08 гривень. Основними складовими вартості стали філе оселедця, майонез, картопля, буряк, цибуля та морква.

Ціни на молочні продукти зросли на 2,2-10,2%, а на алкогольні та безалкогольні напої на 17,8-27,9%. Також відзначено підвищення цін на картоплю, гриби, свіжі огірки, м'ясомолочку, солодку воду та алкоголь.

У цілому, вартість новорічного столу зросла, проте аналіз показав певні зміни у цінах на окремі продукти порівняно з минулим роком.

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