У Мінсоцполітики повідомили, чи плануються зміни у виплаті державної допомоги - субсидій - на оплату комуналки.

У 2024 році українці зможуть продовжувати отримувати державну допомогу для сплати житлово-комунальних послуг, оскільки планується підбиття підсумків експериментального проєкту з надання субсидій, що був запущений у поточному році.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики відповідно до запиту ЗМІ.

Житлова субсидія є спрямованою допомогою, яку надають для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, пічного побутового палива і зрідженого газу.

Цільове право на отримання субсидії надається громадянам, чиї комунальні витрати перевищують 15% від загального доходу родини за місяць. Розмір фінансової підтримки від держави розраховується індивідуально.

У Мінсоцполітики заявили, що наступного року не передбачаються зміни в системі виплати державної допомоги на оплату комунальних послуг.

Зазначено, що ведомство регулярно вивчає можливі зміни в порядку призначення субсидій, аналізуючи певні положення на підставі моніторингу найактуальніших проблем, пов'язаних з реалізацією відповідної програми.

Також наголошено, що до 1 липня 2024 року Міністерство повинно подати звіт урядові щодо результатів експериментального проєкту, що стосується надання додаткової допомоги громадянам для придбання твердого пічного побутового палива, а також пропозиції щодо удосконалення законодавства, яке регулює виплати субсидій та пільг в цьому напрямку.

Станом на листопад 2023 року більше 1,7 млн домогосподарств отримали субсидії, а середній розмір фінансової підтримки для українців у справі оплати комунальних послуг становив 1,41 тис. гривень.

Джерело: Апостроф.

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