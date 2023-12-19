В Минсоцполитики сообщили, планируются ли изменения в выплате государственной помощи – субсидий – на оплату коммуналки.

В 2024 году украинцы смогут продолжать получать государственную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг, поскольку планируется подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий, запущенного в текущем году.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в соответствии с запросом СМИ.

Жилищная субсидия является направленной помощью, предоставляемой для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг, печного бытового топлива и сжиженного газа.

Целевое право на получение субсидии предоставляется гражданам, коммунальные расходы которых превышают 15% от общего дохода семьи за месяц. Размер финансовой поддержки от государства рассчитывается индивидуально.

В Минсоцполитики заявили, что на следующий год не предусматриваются изменения в системе выплаты государственной помощи на оплату коммунальных услуг.

Отмечено, что ведомство регулярно изучает возможные изменения в порядке назначения субсидий, анализируя определенные положения на основании мониторинга наиболее актуальных проблем, связанных с реализацией соответствующей программы.

Также отмечено, что до 1 июля 2024 Министерство должно подать отчет правительству о результатах экспериментального проекта, касающегося предоставления дополнительной помощи гражданам для приобретения твердого печного бытового топлива, а также предложения по усовершенствованию законодательства, регулирующего выплаты субсидий и льгот в этом направлении.

По состоянию на ноябрь 2023 более 1,7 млн ​​домохозяйств получили субсидии, а средний размер финансовой поддержки для украинцев в деле оплаты коммунальных услуг составил 1,41 тыс. гривен.

Источник: Апостроф.

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