В 2024 году украинцы смогут продолжать получать государственную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг, поскольку планируется подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий, запущенного в текущем году.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики в соответствии с запросом СМИ.
Жилищная субсидия является направленной помощью, предоставляемой для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг, печного бытового топлива и сжиженного газа.
Целевое право на получение субсидии предоставляется гражданам, коммунальные расходы которых превышают 15% от общего дохода семьи за месяц. Размер финансовой поддержки от государства рассчитывается индивидуально.
В Минсоцполитики заявили, что на следующий год не предусматриваются изменения в системе выплаты государственной помощи на оплату коммунальных услуг.
Отмечено, что ведомство регулярно изучает возможные изменения в порядке назначения субсидий, анализируя определенные положения на основании мониторинга наиболее актуальных проблем, связанных с реализацией соответствующей программы.
Также отмечено, что до 1 июля 2024 Министерство должно подать отчет правительству о результатах экспериментального проекта, касающегося предоставления дополнительной помощи гражданам для приобретения твердого печного бытового топлива, а также предложения по усовершенствованию законодательства, регулирующего выплаты субсидий и льгот в этом направлении.
По состоянию на ноябрь 2023 более 1,7 млн домохозяйств получили субсидии, а средний размер финансовой поддержки для украинцев в деле оплаты коммунальных услуг составил 1,41 тыс. гривен.
Источник: Апостроф.
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