Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя розповів, що в нього є де розміститися на случай виїзду з України.

Соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя відповів на питання щодо виїзду з України, пише Politeka.net.

У Тараса Тополі, нагадаємо, троє дітей, тож він має право перетинати кордон. Крім того, у Тараса Тополі є де жити за межами України. Але музикант запевняє, що про виїзд в нього навіть не було думок.

«Я пішов служити. Про який виїзд мала бути мова? Я точно не розглядав варіант, що я можу сісти на літак і кудись полетіти», - запевнив Тарас Тополя в інтерв’ю YouTube-каналу «Розмова».

Після початку повномасштабного вторгнення діти і дружина Тараса Тополі ще два тижні знаходилися в Україні, а потім полетіли до США.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя з родиною.

У самого лідера гурту «Антитіла» навіть думок не було, щоб їхати з країни. Тарас Тополя запевняє, що ніколи і не було.

«Можливо, це дивно звучить людям, як зі сторони дивляться на інтерв’ю і знають, що в мене є родичі в США, що в мене Роман був народжений в Штатах – це старший мій. І в мене вітчим, мама проживають там. В них власний будинок. Хороший, в якому багато місця, в якому можна розміститися. В теорії, мабуть, якщо б в мене було бажання залишити цю країну, там є аеродром, куди приземлитися в прямому розумінні і переносному. І починати свою історію нову. Але мені це ніколи не було цікавим», - підкреслив Тарас Тополя.

За словами Тараса Тополі, який після 24 лютого пішов служити у ЗСУ, він дякує Богові, що вийшов живим з передової.

"Що я маю змогу вдихати запах Марусі, обіймати дітей, цілувати Олену", - каже лідер гурту "Антитіла".

Сім'я співака повернулася в Україну з США восени.

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Також нагадаємо, що "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою.

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