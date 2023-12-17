Екс-дружина Володимира Остапчука Христина розповіла, на які гроші живе після розлучення. Про це блогерка поділилася на каналі "Люкс ФМ".

"Я все життя працювала, працюю і працюватиму, але у мене є один плюс. Я вмію відкладати гроші, я вмію збирати гроші, тому навіть коли я не працюю, то я з голоду не вмираю”, - розповіла Остапчук.

Також блогерка поділилася, що одного разу втратила гроші, коли невдало інвестувала. Тоді зірка вирішила вкласти гроші на депозит в український банг і сталася криза 2008 року, через що заощадження було втрачено.

Також Крістіна розповіла, що зараз живе у Відні. На цій їй доводиться витрачати близько трьох тисяч євро. Але оскільки життя в столиці Австрії досить дороге, то доводиться заощаджувати навіть.

Варто зазначити, Крістіна Остапчук – друга дружина Володимира Остапчука, до якої він пішов від першої дружини, залишивши двох дітей. Пара одружилася у 2020 році та пробула у шлюбі близько двох років. Але восени минулого року стало відомо, що Остапчуки розлучилися, а Володимир навіть встиг з'їздити до дітей до Канади до першої дружини.

Після цього Володимир розпочав стосунки з Катериною Полтавською, яка молодша за телезірку на 16 років. Пара і зараз разом і активно ділиться фото та відео у соціальних мережах, як їм добре разом.

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