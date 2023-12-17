Экс-жена Владимира Остапчука Кристина рассказала, на какие деньги живет после развода. Об этом блогерка поделилась на канале "Люкс ФМ".

"Я всю жизнь работала, работаю и буду работать, но у меня есть один плюсик. Я умею откладывать деньги, я умею собирать деньги, поэтому даже когда я не работаю, то я с голода не умираю", - рассказала Остапчук.

Также блогерка поделилась, что один раз потеряла деньги, когда неудачно инвестировала. Тогда звезда решила вложить деньги на депозит в украинский банг и случился кризис 2008 года, из-за чего сбережения были утрачены.

Также Кристина рассказала, что на текущий момент живет в Вене. На этой ей приходится тратить около трех тысяч евро. Но так как жизнь в столице Австрии довольно дорогая, то приходится экономить даже.

Стоит отметить, Кристина Остапчук - вторая жена Владимира Остапчука, к которой он ушел от первой жены, оставив двоих детей. Пара женилась в 2020 году и пробыла в браке около двух лет. Но осенью прошлого года стало известно, что Остапчуки развелись, а Владимир даже успел сьездить к детям в Канаду к первой жене.

После этого Владимир начал отношения с Екатериной Полтавской, которая младше телезвезды на 16 лет. Пара и сейчас вместе и активно делится фото и видео в социальных сетях, как им хорошо вместе.

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