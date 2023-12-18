Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс", висловився з приводу скандальних слів про мовне питання у нашому суспільстві. Співак визнав, що не підтримує ідею того, що в майбутньому хтось може дискримінувати дитину чи жінку через їхню невпевненість українською мовою, особливо якщо вони приїжджають в Україну з-за кордону.

Хливнюк висловив своє небажання допустити дискримінації за мовною ознакою та висловив сподівання, що він не побачить моменту, коли хтось стикатиметься з образами через непоінформованість у мові країни, в якій вони раптово опинилися.

"Я не бачу на фронті таких проблем і в тилу. Усі чітко розуміють хто є хто. У тилу ця боротьба має екзистенційну мету. Ми повинні вижити як нація, і важливі квоти. Це все дуже. важливо. Але не стане це все так просто" – ділиться Хливнюк.

Він також висловив думку, що процес повного переходу українською мовою все ж таки відбудеться, але буде поступовим. Музикант стверджує, що Україна має наслідувати приклад деяких балтійських країн, де, на його думку, питання мови вирішені чітко і без зайвої боротьби.

Нещодавно в інтерв'ю "Зоряному шляху" Андрій Хливнюк зізнався, що йому не вистачає рідних, але при цьому йому дуже важко говорити з дітьми.

"Я сумую за дітьми. А дзвонити я не можу, мене розмазує одразу. Я тільки подзвоню, ми поговоримо, вона скаже: "Тато, а скоро вже закінчиться війна, я хочу додому". Я потім не можу працювати нормально”, - поділився Андрій Хливнюк.

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