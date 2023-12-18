Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс", высказался по поводу скандальных слов о языковом вопросе в нашем обществе. Певец признал, что не поддерживает идею того, что в будущем кто-то может дискриминировать ребенка или женщину из-за их неуверенности в украинском языке, особенно если они приезжают в Украину из-за границы.

Хлывнюк выразил свое нежелание допустить дискриминации по языковому признаку и выразил надежду, что он не увидит момента, когда кто-то будет сталкиваться с обидами из-за неосведомленности в языке страны, в которой они внезапно оказались.

"Я не вижу на фронте таких проблем и в тылу. Все четко понимают, кто есть кто. В тылу эта борьба преследует экзистенциальную цель. Мы должны выжить как нация, и квоты важны. Все это очень. важно. Но не сделается это все так просто" - делится Хлывнюк.

Он также выразил мнение, что процесс полного перехода на украинский язык все же произойдет, но будет постепенным. Музыкант утверждает, что Украина должна следовать примеру некоторых балтийских стран, где, по его мнению, вопросы языка решены четко и без лишней борьбы.

Недавно в интервью "Звездному пути" Андрей Хлывнюк признался, что ему очень не хватает родных, но при этом ему очень тяжело говорить с детьми.

"Я скучаю по детям. А звонить я не могу, меня размазывает сразу. Я только позвоню, мы поговорим, она скажет: "Папа, а скоро уже закончится война, я хочу домой". Я потом не могу работать нормально", - поделился Андрей Хлывнюк.

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Напомним, Лидер "Бумбкос" Хлывнюк не на шутку перепугал украинцев, фото: "Подумала, что погиб…".

Как сообщала Politeka, Андрей Хлывнюк и группа "Бумбокс" за границей сообщили украинцам плохую новость: "К сожалению...".

Также Politeka писала, что Хлывнюк и Серьга, служащие в ВСУ, удивили высказываниями о Залужном: "А дальше будет интересно".