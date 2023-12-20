В Україні системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху встановлюються з метою зменшення кількості порушень ПДР та зниження смертності на дорогах. За порушення, зняті на камеру, українцям загрожують штрафи.

Робота камер полягає у виявленні порушень та передачі інформації до Центру обробки даних Національної поліції України. Система визначення автомобільного номерного знака дозволяє поліції ідентифікувати власника авто. На основі цих даних система формує протокол, який співробітник поліції підписує після перевірки.

Затверджений протокол роздруковується та відправляється паперовим шляхом на адресу реєстрації власника автомобіля-порушника. Також можна перевірити наявність штрафу за порушення ПДР у застосунку "Дія" в розділі "Послуги" → "Штрафи" → "Штрафи ПДР".

Зараз в Україні камери фіксації автоматично відстежують тільки перевищення швидкості. Кожна камера має встановлений ліміт швидкості на дорозі і виявляє машини, які його перевищують на певну величину (зазвичай +20 км/год).

Штраф за перевищення швидкості починається від 340 грн за перевищення швидкості на понад 20 км/год (дозволена швидкість у місті 50 км/год). Якщо перевищення швидкості становить понад 50 км/год, штраф складає 1700 грн.

Якщо сплатити штраф протягом 10 днів після отримання повідомлення, то його сума становитиме 50%.

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