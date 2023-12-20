В Украине системы автоматической фиксации нарушений ПДД устанавливаются с целью уменьшения количества нарушений ПДД и снижения смертности на дорогах. За нарушение, снятое на камеру, украинцам грозят штрафы.

Работа камер заключается в выявлении нарушений и передачи информации в Центр обработки данных Национальной полиции Украины. Система определения автомобильного номерного знака позволяет полиции идентифицировать автовладельца. На основе данных система формирует протокол, который сотрудник полиции подписывает после проверки.

Утвержденный протокол распечатывается и отправляется бумажным путем в адрес регистрации владельца автомобиля-нарушителя. Также можно проверить наличие штрафа за нарушение ПДД в приложении "Действие" в разделе "Услуги" → "Штрафы" → "Штрафы ПДД".

В настоящее время в Украине камеры фиксации автоматически отслеживают только превышение скорости. Каждая камера имеет установленный лимит скорости на дороге и обнаруживает машины, превышающие его на определенную величину (обычно +20 км/ч).

Штраф за превышение скорости начинается от 340 грн за превышение скорости более чем на 20 км/ч (разрешена скорость в городе 50 км/ч). Если превышение скорости составляет более 50 км/ч, штраф составляет 1700 грн.

Если уплатить штраф в течение 10 дней после получения уведомления, то его сумма составит 50%.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.



