Зірки завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Гороскоп карток Таро для кожного знака зодіаку доступний 17 грудня.

Деякі карти Таро дня, схоже, мають тверду позицію щодо того, що добре, а що погано у нашому житті.

Бувають дні, коли наша інтуїція говорить тихо, а іноді сміливіше, ніж наші вуха готові почути.

Вихідні можуть здатися квапливими, оскільки ми готуємось до кінця року.

Читай далі, щоб дізнатися.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 17 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Овен, сьогодні твій щасливий день, і це станеться невипадково, а завдяки твоїм ресурсам. Незалежно від того, які повороти та повороти життєвого шляху на вас чекають, саме ви вирішуєте свою долю.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Підніміть свій розум. Є багато можливостей мислити дрібно, але вам захочеться піднятися над шумом та побачити речі з вищої точки зору. Вам нема чого залишатися маленьким у цьому великому світі.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Справедливість

Вся справа у балансі. Є багато речей, від вечірок до друзів, які тягнуть вас у різні боки. Легко відволіктися та мати тунельне бачення. Тож будьте в курсі.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Місяць.

Усвідомлюйте те, що здається простим. Все, що здається простим, є складним. Тому перш ніж думати, що ви можете щось зробити, зробіть домашнє завдання. Зрештою, це може відрізнятися від того, що ви хочете зробити.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Повішений.

Навіщо чекати, поки хтось дозволить вам бути щасливим? Кожен має сам вирішити, як він хоче проводити свій час. Дайте людині термін; якщо вони пропустять це, то це буде на них. Після цього ви зможете жити своїм життям.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Закохані.

Ви знаходитесь в такому місці, де вам потрібно вибрати одну річ, на якій можна зосередитись. Як би ви не любили бути різноманітними, шлях до успіху – це спеціалізація в одній галузі, яка вам подобається.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Помірність.

Зараз ходить багато інформації про події, які вас турбують. Постарайтеся не дозволити новинам засмутити вас. Зосередьтеся на позитивних моментах. Відійдіть від екрану та мобільного телефону та очистіть свій розум.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Колісниця.

Тяжка робота окупається сторицею. Як би не було привабливо кинути палити, тому що ви втомилися, не здавайтеся. Ви будете раді, коли ви матимете готовий виріб.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Путівник.

Всі хочуть поспілкуватися, піти кудись і повеселитися, але глибоко всередині хочеться триматися особняком, але свят має духовну сторону. Деякі люди мають різні шляхи.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Диявол

Є так багато причин піддатися спокусі. Люди діляться солодощами та печуть улюблені сімейні рецепти; ви хочете насолоджуватися всім цим, але не поспішайте. Обмежте себе та будьте здорові.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Башта.

У кожного буває поганий день, але ви не повинні дозволяти йому зіпсувати решту вихідних. Робіть все, що у ваших силах, і дивіться у майбутнє. Знайдіть щось цікаве і займіться цим.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сонце.

Завжди є один друг, який викличе у тебе посмішку. Тому плануйте проводити час з кимось, з ким вам буде добре і приємно перебувати поруч із вами, навіть якщо ви не робите нічого серйозного.

Джерело: yourtango.

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