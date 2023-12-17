Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен 17 декабря.
Некоторые карты Таро дня, похоже, имеют твердую позицию относительно того, что хорошо, а что плохо в нашей жизни.
Бывают дни, когда наша интуиция говорит тихо, а иногда смелее, чем наши уши готовы услышать.
Выходные могут показаться торопливыми, поскольку мы готовимся к концу года.
Читай дальше что бы узнать.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 17 декабря.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Колесо Фортуны.
Овен, сегодня твой счастливый день, и это произойдет не случайно, а благодаря твоим ресурсам. Независимо от того, какие повороты и повороты жизненного пути вас ждут, именно вы решаете свою судьбу.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Верховная Жрица.
Поднимите свой разум. Есть много возможностей мыслить мелко, но вам захочется подняться над шумом и увидеть вещи с более высокой точки зрения. Вам незачем оставаться маленьким в этом большом-большом мире.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Справедливость
Все дело в балансе. Есть много вещей, от вечеринок до друзей, которые тянут вас в разные стороны. Легко отвлечься и иметь туннельное видение. Так что будьте в курсе.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Луна.
Осознавайте то, что кажется простым. Все, что кажется простым, сложно. Поэтому, прежде чем думать, что вы можете что-то сделать, сделайте домашнее задание. В конце концов, это может отличаться от того, что вы хотите сделать.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Повешенный.
Зачем ждать, пока кто-то позволит вам быть счастливым? Каждый должен сам решить, как он хочет проводить свое время. Дайте человеку срок; если они пропустят это, это будет на них. После этого вы сможете жить своей жизнью.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Влюбленные.
Вы находитесь в таком месте, где вам нужно выбрать одну вещь, на которой можно сосредоточиться. Как бы вы ни любили быть разнообразными, путь к успеху — это специализация в одной области, которая вам нравится.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Умеренность.
Сейчас ходит много информации о событиях, которые вас волнуют. Постарайтесь не позволить новостям расстроить вас. Сосредоточьтесь на положительных моментах. Отойдите от экрана и мобильного телефона и очистите свой разум.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Колесница.
Тяжелая работа окупается сторицей. Как бы ни было заманчиво бросить курить, потому что вы устали, не сдавайтесь. Вы будете рады, когда у вас будет готовое изделие.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Отшельник.
Все хотят пообщаться, пойти куда-нибудь и повеселиться, но глубоко внутри хочется держаться особняком, но у праздников есть духовная сторона. У некоторых людей будут разные пути.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Дьявол
Есть так много причин поддаться искушению. Люди делятся сладостями и пекут любимые семейные рецепты; вы хотите наслаждаться всем этим, но не торопитесь. Ограничьте себя и будьте здоровы.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Башня.
У каждого бывает плохой день, но вы не должны позволять ему испортить остаток выходных. Делайте все, что в ваших силах, и смотрите в будущее. Найдите что-нибудь интересное и займитесь этим.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Солнце.
Всегда есть один друг, который вызовет у тебя улыбку. Поэтому планируйте проводить время с кем-то, с кем вам будет хорошо и приятно находиться рядом с вами, даже если вы не делаете ничего серьезного.
Источник: yourtango.
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