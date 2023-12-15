Український музикант Олександр Ярмак, відомий як виконавець YARMAK, який бере активну участь у захисті країни з початку повномасштабного вторгнення, поділився інформацією про те, що його обікрали в поїзді Укрзалізниці. За словами артиста, це сталося, коли він повертався з відпустки поїздом Київ-Дніпро після ротації.

Вночі невідомі злодії зламали купе та викрали його рюкзак, у якому знаходилися ноутбук та екшн-камера GoPro.

Хоча самі по собі вкрадені речі не становлять особливої ​​цінності, Ярмак наголосив, що на їх носіях зберігалися унікальні відеозаписи різних військових подій, таких як вибух Каховської ГЕС у ніч або штурм лівого берега.

Крім того, у сусідньому вагоні також викрадено рюкзак із цінною інформацією у іноземного пасажира. Артист висловив жаль з цього приводу, зазначивши, що деякі представники української нації та служби справляють враження, ніби країна все ще перебуває на рівні третього світу.

Про те, що сталося, Ярмак також поділився у своїх Instagram-сторизах. На закінчення музикант дав пораду військовим – зберігати інформацію, записану на пристроях, на захищених гаджетах.

"Самі речі особливої ​​цінності не мають, але на носіях були унікальні кадри різних бойових дій, наприклад, у ніч підриву ворогом Каховської ГЕС чи штурмів лівого берега нашими силами" - додав Ярмак про те, що сталося.

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