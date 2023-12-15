Украинский музыкант Александр Ярмак, известный как исполнитель YARMAK, который активно участвует в защите страны с начала полномасштабного вторжения, поделился информацией о том, что его обокрали в поезде Укрзализныци. По словам артиста, произошло это, когда он возвращался из отпуска на поезде Киев-Днепр после ротации.

Ночью неизвестные воры взломали купе и похитили его рюкзак, в котором находились ноутбук и экшн-камера GoPro.

Хотя сами по себе украденные вещи не представляют особой ценности, Ярмак подчеркнул, что на их носителях хранились уникальные видеозаписи различных военных событий, таких как взрыв Каховской ГЭС в ночь или штурм левого берега.

Кроме того, в соседнем вагоне также похищен рюкзак с ценной информацией у иностранного пассажира. Артист выразил сожаление по этому поводу, отметив, что некоторые представители украинской нации и службы создают впечатление, будто страна все еще находится на уровне третьего мира.

О произошедшем Ярмак также поделился в своих Instagram-сториз. В заключение, музыкант дал совет военным – сохранять информацию, записанную на устройствах, на защищенных гаджетах.

"Сами вещи особой ценности не имеют, но на носителях были уникальные кадры различных боевых действий, например в ночь подрыва врагом Каховской ГЭС или штурмов левого берега нашими силами" - добавил Ярмак о произошедшем.

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