Франківський районний суд Львова оштрафував жінку.
Як вказано у постанові суду, жінка вранці 1 жовтня гуляла з 3-річним сином у парку Горіховий гай.
Повідомляється, що вона була нетверезою та заснула на лавці, небайдужі перехожі викликали на поліцію - жінка не реагувала на питання та не могла відповідати у той момент, коли поруч знаходилась дитина.
Жінка зізналась, що дійсно вийшла на вулицю нетверезою з дитиною, лягла на лавку та заснула.
Прокинувшись, жінка побачила поліцейських.
Поліцейські склали протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків, раніше жінку притягували до відповідальності за появу у громадському місці у нетверезою.
Суд визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши 850 гривен штрафу.
Крім того, горе-мати повинна сплатити 537 гривен судового збору.
Джерело: zaxid.net.
Нещодавно повідомлялося, що жителька Івано-Франківщини вийшла заміж за чоловіка-родича, щоб він мав змогу виїхати за кордон під час мобілізації в Україні.
Жовківський районний суд Львівської області визнав жінку винною за ч.1 ст. 332 КК України.
Жительку Івано-Франківщини засудили до 3 років позбавлення волі, проте реальний термін замінили на 1 рік іспитового.
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