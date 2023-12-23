Суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків жінку, яка нетверезою заснула у парку з 3-річною дитиною.

Франківський районний суд Львова оштрафував жінку.

Як вказано у постанові суду, жінка вранці 1 жовтня гуляла з 3-річним сином у парку Горіховий гай.

Повідомляється, що вона була нетверезою та заснула на лавці, небайдужі перехожі викликали на поліцію - жінка не реагувала на питання та не могла відповідати у той момент, коли поруч знаходилась дитина.

Жінка зізналась, що дійсно вийшла на вулицю нетверезою з дитиною, лягла на лавку та заснула.

Прокинувшись, жінка побачила поліцейських.

Поліцейські склали протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків, раніше жінку притягували до відповідальності за появу у громадському місці у нетверезою.

Суд визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши 850 гривен штрафу.

Крім того, горе-мати повинна сплатити 537 гривен судового збору.

Джерело: zaxid.net.

Нещодавно повідомлялося, що жителька Івано-Франківщини вийшла заміж за чоловіка-родича, щоб він мав змогу виїхати за кордон під час мобілізації в Україні.

Жовківський районний суд Львівської області визнав жінку винною за ч.1 ст. 332 КК України.

Жительку Івано-Франківщини засудили до 3 років позбавлення волі, проте реальний термін замінили на 1 рік іспитового.

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