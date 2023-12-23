Суд Львова признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей женщину, которая нетрезво заснула в парке с 3-летним ребенком.

Франковский районный суд Львова оштрафовал женщину

Как указано в постановлении суда, женщина утром 1 октября гуляла с 3-летним сыном в парке Ореховая роща.

Сообщается, что она была нетрезвой и заснула на скамейке, неравнодушные прохожие вызвали на полицию - женщина не реагировала на вопрос и не могла отвечать в тот момент, когда рядом находился ребенок.

Женщина призналась, что действительно вышла на улицу нетрезвым с ребенком, легла на лавку и заснула.

Проснувшись, женщина увидела полицейских.

Полицейские составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, ранее женщину привлекали к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, назначив штраф в размере 850 гривен.

Кроме того, горе-мать должна уплатить 537 гривен судебного сбора.

Источник: zaxid.net.

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