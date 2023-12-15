Довічне позбавлення волі заочно отримала лікарка-офтальмолог одного з медзакладів окупованого Маріуполя.

Як повідомила пресслужба СБУ, Валентина Чехова перейшла на бік ворога.

Посадовиця «здала» окупантам сімох важкопоранених захисників України, яких госпіталізували до лікарні, де вона працювала.

Чехова під час «палатного» обходу лікарні з окупантами показала їм ліжка, де перебували госпіталізовані воїни ЗСУ.

Окупанти ув’язнили українських захисників та знущалися над ними.

Крім військовослужбовців зрадниця вказала на одного з лікарів, що намагався врятувати поранених воїнів.

Лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни «вартових» окупантів.

За співпрацю з росіянами зрадниця отримала «премію» у вигляді «призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення» захопленої лікарні.

Суд визнав Чехову винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив зрадницю заочно довічний термін ув’язнення.

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