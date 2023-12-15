Пожизненное лишение свободы заочно получила врач-офтальмолог одного из медучреждений оккупированного Мариуполя.

Как сообщила прессслужба СБУ, Валентина Чехова перешла на сторону врага.

Чиновница «сдала» оккупантам семерых тяжелораненых защитников Украины, которых госпитализировали в больницу, где она работала.

Чехова во время «палатного» обхода больницы с оккупантами показала им койки, где находились госпитализированные воины ВСУ.

Оккупанты заключили в тюрьму украинских защитников и издевались над ними.

Кроме военнослужащих изменница указала на одного из врачей, пытавшегося спасти раненых воинов.

Врачу удалось спастись бегством во время смены «дежурных» окупантов.

За сотрудничество с россиянами изменница получила «премию» в виде «назначения на должность главы офтальмологического отделения» захваченной больницы.

Суд признал Чехову виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и назначил изменницу заочно пожизненный срок заключения.

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