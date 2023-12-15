Пожизненное лишение свободы заочно получила врач-офтальмолог одного из медучреждений оккупированного Мариуполя.

Как сообщила прессслужба СБУ, Валентина Чехова перешла на сторону врага.

Чиновница «сдала» оккупантам семерых тяжелораненых защитников Украины, которых госпитализировали в больницу, где она работала.

Чехова во время «палатного» обхода больницы с оккупантами показала им койки, где находились госпитализированные воины ВСУ.

Оккупанты заключили в тюрьму украинских защитников и издевались над ними.

Кроме военнослужащих изменница указала на одного из врачей, пытавшегося спасти раненых воинов.

Врач получила пожизненное лишение свободы

Врачу удалось спастись бегством во время смены «дежурных» окупантов.

За сотрудничество с россиянами изменница получила «премию» в виде «назначения на должность главы офтальмологического отделения» захваченной больницы.

Суд признал Чехову виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и назначил изменницу заочно пожизненный срок заключения.

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