Сьогодні у нас багато карт Таро в перевернутому положенні, і це може бути показником того, що ми відчуваємо в собі в цей час.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 16 грудня. Зірки сьогодні завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

У такій метушні і метушні щодо підготовки до Різдва ми спрямовуємо багато енергії на інших та їх щастя. Це, своєю чергою, може залишити мало місця виховання внутрішнього «я».

Незважаючи на всі наші зусилля по догляду за собою, в добу може бути замало часу, щоб це справді сталося.

Баланс у всьому, і коли наші пріоритети збігаються з тим, що нам потрібно зробити для себе та інших, решта встає на свої місця.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 16 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернута.

Овен, ви такий імпульсний знак зодіаку, і це часто призводить до неприємностей. Можливо, ви думали, що вам справді потрібна ідея. Але тепер ви втратили інтерес і залишилися сперечатися, чи варто визнати поразку або йти вперед, щоб зберегти обличчя. У будь-якому випадку помилятися – це нормально. Це трапляється з найкращими з нас.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сила, перевернута.

Добре, Телець. Ви не можете вигравати щоразу. Як би вам не хотілося вперто долати складну ситуацію, ясно, що зусилля не варті вашого часу. Відпусти ситуацію. Хтось інший може взяти роботу звідси.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сонце в перевернутому положенні.

Гаразд, ось погані новини. Сьогодні буде не найкращий день тижня. Але будьте впевнені, якщо ви дотримуватиметеся своїх цілей і не відмовитеся від своєї мрії, ваш кмітливість і швидкі рухи перевернуть похмурий погляд з ніг на голову.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Закохані.

Це повідомлення таке миле. Ви знаходитесь в особливому місці, де ваше серце закохується. Але, як і час, щось відволікає вас від насолоди моментом. Ваше серце розривається і вам потрібно відпустити все, що відволікає. Ви не хочете упустити цей момент.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Жезлов, перевернута.

Лео, бувають моменти, коли тобі треба усунутись і нічого не говорити. Сьогодні не один із таких днів. Занадто багато всього відбувається, про що вам потрібно поговорити. Не мовчіть, щоб урятувати світ, настав час піднімати хвилю.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Гроші мають значення. Зізнатися, що ви хочете мати все це, звучить зарозуміло, але правда в тому, що ви хочете. Немає нічого поганого в тому, щоб бути амбітним та старанно працювати заради своєї мрії. Ви заповзятливі, тому будьте вірні собі.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

Якщо сьогодні ви захоплюєтеся азартними іграми або робите ставки, будьте обережні та обережні. Іноді шанси надто високі, і вам потрібно стриматися та подивитися. Але хоч би що ви вирішили робити, слухайте свою інтуїцію.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Емоційно сьогодні здається трохи хаотичним, не лише для вас, а й для всіх. Отже, зберігайте спокій і пам'ятайте, що кожен робить все можливе.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів.

Подумайте двічі, перш ніж публікувати сьогодні спірні речі у соціальних мережах. Ви можете потрапити в імпульсний момент, який провокує людей та призводить до суперечок. Звичайно, ви можете натиснути "Видалити", якщо хочете. Без жалю.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута.

Втома, голод та горіння свічки з обох кінців часто призводять до відсутності ясності. Бережи себе. Не намагайтеся змушувати себе займатися речами, у яких ви не впевнені.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута.

Ви хочете закінчити справи сьогодні, але решта вимагає почекати. Це не схоже на те, що ви відкладаєте до завтра, але якщо здоровий глузд підказує, що не слід поспішати проект, краще прислухатися до вашої поради.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Двійка Пентаклей, перевернута.

Ви така сентиментальна душа, що важко відокремити себе від подарунка, що має багато сенсу. Але ви знаєте коли краще повернути товар. Хоч би як вам це подобалося, якщо це не відповідає вашим потребам, залиште гроші собі. Ви знайдете щось краще.

Джерело: yourtango.

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