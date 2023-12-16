Сегодня у нас много карт Таро в перевернутом положении, и это может быть показателем того, что мы чувствуем внутри себя в это время.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 16 декабря. Звезды сегодня всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

В такой суете и суете по подготовке к наступлению Рождества мы направляем много энергии на других и их счастье. Это, в свою очередь, может оставить мало места для воспитания внутреннего «я».

Несмотря на все наши усилия по уходу за собой, в сутках может быть слишком мало времени, чтобы это действительно произошло.

Баланс во всем, и когда наши приоритеты совпадают с тем, что нам нужно сделать для себя и других, все остальное встает на свои места.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 16 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая.

Овен, вы такой импульсивный знак зодиака, и это часто приводит вас к неприятностям. Возможно, вы думали, что вам действительно нужна идея. Но теперь вы потеряли интерес и остались спорить, стоит ли вам признать поражение или идти вперед, чтобы сохранить лицо. В любом случае, ошибаться – это нормально. Это случается с лучшими из нас.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Хорошо, Телец. Вы не можете выигрывать каждый раз. Как бы вам ни хотелось упорно преодолевать сложную ситуацию, ясно, что усилия не стоят вашего времени. Отпусти ситуацию. Кто-то другой может взять работу отсюда.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Ладно, вот плохие новости. Сегодня будет не лучший день недели. Но будьте уверены, если вы будете придерживаться своих целей и не откажетесь от своей мечты, ваш сообразительность и быстрые движения перевернут хмурый взгляд с ног на голову.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Влюбленные.

Это сообщение такое милое. Вы находитесь в особенном месте, где ваше сердце влюбляется. Но, как и время, что-то отвлекает вас от наслаждения моментом. Ваше сердце разрывается, и вам нужно отпустить все, что отвлекает. Вы не хотите упустить этот момент.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая.

Лев, бывают моменты, когда тебе нужно отстраниться и ничего не говорить. Сегодня не один из таких дней. Слишком много всего происходит, о чем вам нужно поговорить. Не молчите, чтобы спасти мир, пришло время поднимать волну.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Деньги имеют значение. Признаться, что вы хотите иметь все это, звучит высокомерно, но правда в том, что вы хотите. Нет ничего плохого в том, чтобы быть амбициозным и усердно работать ради своей мечты. Вы предприимчивы, поэтому будьте верны себе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

Если сегодня вы увлекаетесь азартными играми или делаете ставки, будьте осторожны и осторожны. Иногда шансы слишком высоки, и вам нужно сдержаться и посмотреть. Но что бы вы ни решили делать, слушайте свою интуицию.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Эмоционально сегодня кажется немного хаотичным, не только для вас, но и для всех. Так что сохраняйте спокойствие и помните, что каждый делает все возможное.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Подумайте дважды, прежде чем публиковать сегодня спорные вещи в социальных сетях. Вы можете попасть в импульсивный момент, который провоцирует людей и приводит к спорам. Конечно, вы можете нажать «Удалить», если хотите. Без сожалений.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Утомление, голод и горение свечи с обоих концов часто приводят к отсутствию ясности. Береги себя. Не пытайтесь заставлять себя заниматься вещами, в которых вы не уверены.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая.

Вы хотите закончить дела сегодня, но все остальное требует подождать. Это не похоже на то, что вы откладываете до завтра, но если здравый смысл подсказывает, что не следует торопить проект, лучше прислушаться к вашему совету.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая.

Вы такая сентиментальная душа, что трудно отделить себя от подарка, имеющего много смысла. Но вы знаете, когда лучше вернуть товар. Как бы вам это ни нравилось, если это не соответствует вашим потребностям, оставьте деньги себе. Вы найдете что-то получше.

Источник: yourtango.

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