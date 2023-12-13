У багатьох українців вдома завалялися старі та вже непотрібні речі, зокрема стаціонарні телефони.

Смартфони ефективно замінили домашні телефони і перевершили їх за багатьма характеристиками. Тим не менш, деякі особи і досі користуються стаціонарними пристроями для зв'язку.

Через збій у "Київстар" багато українців залишились без зв'язку. Цим скористались не тільки продавці карток інших оператів, а й продавці стаціонарних телефонів. Багато пропозицій було опубліковано на майданчику OLX. Там пропонують, як ретро-телефони так і звичайні домашні.

Ціни на звичайні нові телефони підйомні і варіюються від 200-800 гривень. Наприклад, новий стаціонарний телефон Philips, який підходить для дому так і для офісу, продають за 550 гривень.

Тим часом за 799 гривень продають телефон стаціонарний Siemens euroset 815, який було виготовлено в Німеччині. Автор повідомлення зазначає, що цей телефон має вісім ліній звязку, зовнішній мікрофон, регулювання звуку, повтор набору та інші корисні опції.

Ще один стаціонарний телефон чорного кольору готові продати за 370 гривень. Телефон новий з ідентифікатором абонента та на батарейках АА.

Також на сайті можна побачити раритетні телефони, ціна на які значно перевищує звичайні. Зокрема, за 30 тисяч продається телефон-ретро 1986 року з оригінальними документами до нього. Стан телефону робочий та відмінний.

Можна знайти телефон-ретро з позолотою за 21 тисячу. Автор повідомлення розповів, що телефон можна подивитись у Полтаві, а також можливий торг.

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