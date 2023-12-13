У многих украинцев дома завалялись старые и уже ненужные вещи, в том числе стационарные телефоны.

Смартфоны эффективно заменили домашние телефоны и превзошли их по многим характеристикам. Тем не менее, некоторые лица до сих пор пользуются стационарными устройствами для связи.

Из-за сбоя в "Киевстар" многие украинцы остались без связи. Этим воспользовались не только продавцы карт других оператов, но и продавцы стационарных телефонов. Многие предложения были опубликованы на площадке OLX. Там предлагают, как ретро-телефоны, так и обычные - домашние.

Цены на обычные телефоны подъемные и варьируются от 200-800 гривен. Например, новый стационарный телефон Philips, который подходит как для дома, так и для офиса, продают за 550 гривен.

Тем временем за 799 гривен продают телефон стационарный Siemens euroset 815, изготовленный в Германии. Автор сообщения отмечает, что телефон имеет восемь линий связи, внешний микрофон, регулировку звука, повтор набора и другие полезные опции.

Еще один стационарный телефон черного цвета готов продать за 370 гривен. Телефон новый с идентификатором абонента и на батарейках АА.

Также на сайте можно увидеть раритетные телефоны, цена которых значительно превышает обычные. В частности, за 30 тысяч продается телефон-ретро 1986 с оригинальными документами к нему. Состояние телефона рабочее и отличное.

Можно найти телефон-ретро с позолотой за 21 тысячу. Автор сообщения рассказал, что телефон можно посмотреть в Полтаве, а также возможен торг.

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