Грудневе сонцестояння 21 грудня 2023 року — це зимове сонцестояння в північній півкулі — день, коли земна вісь відхиляє півкулю, що знаходиться далі від Сонця.

Це день у році з найменшою кількістю світлового дня

Не плутайте сонцестояння з рівноденнями – під час рівнодень у березні та вересні Сонце знаходиться прямо над екватором, а тривалість дня та ночі практично однакова.

Протягом усієї історії зимове сонцестояння відзначалося, тому що з цього моменту дні стали довшими.

Грудневе сонцестояння для Овна (дати Овна: 20 березня – 19 квітня)

У найближчі місяці, Овен, ваше завдання полягатиме в тому, щоб навчитися перетворювати свій власний матеріальний успіх на успіх тих, кого ви любите і, у свою чергу, для всього світу.

Зрозумівши це, ви також зрозумієте, наскільки мало все це насправді має значення – це може звучати парадоксально, але найбільший урок, який ця пора року може вам дати, – духовний – відпустіть прихильності.

Грудневе сонцестояння для Тільця (дати Тельця: 20 квітня – 20 травня)

Для вас, Телець, це Сонцестояння знаменує собою початок періоду, коли ви зрозумієте своє місце в світі і те, як саме ви підходите.

Тільки коли ви зрозумієте, як вибратися з рамок, в які люди хочуть вас загнати, ви зможете досягти особистого успіху, а потім використовувати цей особистий успіх на благо своїх близьких і світу навколо вас.

Грудневе сонцестояння для Близнюків (дати Близнюків: 21 травня – 20 червня)

Сонцестояння знаменує собою початок того, що ви знову спробуєте втратити свою особистість, Близнюки, але в хорошому сенсі!

Йдеться про злиття з іншою душею на глибоко емоційному рівні, щоб ви стали єдині один з одним. Освойте близькість на рівні душі вже зараз, щоб ви могли знову затвердити свою особистість сильнішим і здоровішим чином.

Грудневе сонцестояння для Раку (дати Раку: 21 червня – 21 липня)

Сонцестояння тримає дзеркало, Раку, щоб навчити вас, як ваші дії впливають на інших і на них впливають.

Очевидно, що це найбільше стосується вашого особистого життя і вашої сім'ї, але міжособистісні відносини всіх видів зачіпають вас і зачіпаються вами. Попрацюйте над тим, як краще ставитися до людей, щоб, просуваючись уперед, ви могли навчитися любити по-справжньому, божевільно і глибоко.

Грудневе сонцестояння для Лева (дати Лева: 22 липня – 21 серпня)

Сонцестояння для тебе, Лев, означає навчитися бути корисним іншим. Потреби вашого его сильні, і вам не завжди легко проявити себе, навіть якщо у вас щедре серце.

Протягом цього періоду ви зрозумієте, як ставити потреби інших на перше місце, навіть якщо це нудно, марно, дратує чи складно.

Грудневе сонцестояння для Діви (дати Діви: 22 серпня – 21 вересня)

Для вас, Діво, це Сонцестояння повертає вас у підліткові роки. Незалежно від того, чи були ви бунтівником у дитинстві, ви станете ним зараз.

Використовуйте цю енергію, щоб кинути виклик кордонам, порушити правила і пізно лягати спати. Ви, звичайно, цілком умовна людина, але тільки порушуючи правила, ви зможете повністю зрозуміти цінність правил насамперед.

Грудневе сонцестояння для Ваги (дати Терезів: 22 вересня – 22 жовтня)

Це Сонцестояння повертає нас до ваших молодих років, Терези, коли ви, як ми сподіваємося, були в центрі люблячої сім'ї. Якщо так, то вирушайте в минуле зараз, щоб знову вивчити цінності, які прищепила вам ваша сім'я.

Якщо ваше дитинство не було щасливим, все одно поверніться до нього – за допомогою та емоційною підтримкою – щоб ви могли пробачити і звільнитися від його ланцюгів.

Грудневе сонцестояння для Скорпіона (дати Скорпіона: 23 жовтня – 21 листопада)

Для вас, Скорпіоне, грудневе сонцестояння знаменує початок періоду, коли спілкування буде виключно важливим. Ви починаєте розуміти, що важливо не тільки те, що ви говорите, але і те, як ви це говорите; а також те, що ти не кажеш.

Приділяйте більше уваги тонкостям спілкування зараз, щоб ви могли краще донести своє послання до тих, кого ви любите, і тих, кого ви не любите.

Грудневе сонцестояння для Стрільця (дати Стрільця: 22 листопада – 20 грудня)

Для тебе це досить чуттєве Сонцестояння, Стрілець. Вам захочеться випробувати все, використовуючи всі свої фізичні почуття і здібності.

Любов до доброї їжі, тепла, комфорту та розкоші – це час для вивчення того, що змушує вас відчувати себе в безпеці і бути коханими. Як тільки ви це зрозумієте, зробіть все можливе, щоб надати те саме іншим.

Грудневе сонцестояння для Козерога (дати Козерога: 21 грудня – 18 січня)

Для вас, Козеріг, це Сонцестояння є символом самого вашого народження, і натиск шуму і сенсорної стимуляції, що виникає в результаті, може здатися трохи приголомшуючим.

Проходьте цей етап свого духовного зростання повільно. Ви щодня навчаєтеся чогось нового, навіть якщо це може здатися важким, незручним або хаотичним. Маленькі кроки дадуть кращі результати, ніж спроби поспішати вперед.

Грудневе сонцестояння для Водолія (дати Водолія: 19 січня – 17 лютого)

Це Сонцестояння — один із найдуховніших моментів року для вас, Водолію, і ви відчуваєте його зв'язок зі смертю, загробним життям, духовністю і універсальною свідомістю.

З цього моменту вам нема чого боятися, але це змусить вас загострити свої психічні і езотеричні почуття. Усвідомте вібрації навколо вас.

Грудневе сонцестояння для Риб (дати Риб: 18 лютого – 19 березня)

Грудневе сонцестояння нагадує вам, Риби, що ми всі в одному човні. Як і ви, всі жителі Північної півкулі втомилися від холоду і темряви і хочуть, щоб світло повернулося.

Однак ви, можливо, ще не усвідомили, що ви самі є носієм світла. Висвітліть світ смолоскипом, використовуючи свою любов, своє співчуття і свої знання, і допоможіть іншим душам рухатися вперед в ногу з вами.

Джерело: astrology.

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