Декабрьское солнцестояние 21 декабря 2023 года — это зимнее солнцестояние в северном полушарии — день, когда земная ось отклоняет полушарие, находящееся дальше всего от Солнца.

Это день в году с наименьшим количеством светового дня

Не путайте солнцестояния с равноденствиями – во время равноденствий в марте и сентябре Солнце находится прямо над экватором, а продолжительность дня и ночи практически одинакова.

На протяжении всей истории зимнее солнцестояние отмечалось, потому что с этого момента дни стали длиннее .

Декабрьское солнцестояние для Овна (даты Овна: 20 марта – 19 апреля)

В ближайшие месяцы, Овен, ваша задача будет заключаться в том, чтобы научиться превращать свой собственный материальный успех в успех тех, кого вы любите , и, в свою очередь, для всего мира .

Поняв это, вы также поймете, насколько мало все это на самом деле имеет значения – это может звучать парадоксально, но самый большой урок, который это время года может вам преподать, – духовный – отпустите привязанности .

Декабрьское солнцестояние для Тельца (даты Тельца: 20 апреля – 20 мая)

Для вас, Телец, это Солнцестояние знаменует собой начало периода, когда вы поймете свое место в мире и то, как именно вы подходите.

Только когда вы поймете, как выбраться из рамок, в которые люди хотят вас загнать, вы сможете добиться личного успеха, а затем использовать этот личный успех на благо своих близких и мира вокруг вас.

Декабрьское солнцестояние для Близнецов (даты Близнецов: 21 мая – 20 июня)

Солнцестояние знаменует собой начало того, что вы снова попытаетесь потерять свою личность , Близнецы, – но в хорошем смысле!

Речь идет о слиянии с другой душой на глубоко эмоциональном уровне, чтобы вы стали едины друг с другом. Освойте близость на уровне души уже сейчас, чтобы вы могли вновь утвердить свою личность более сильным и здоровым образом.

Декабрьское солнцестояние для Рака (даты Рака: 21 июня – 21 июля)

Солнцестояние держит зеркало, Рак, чтобы научить вас, как ваши действия влияют на других и на них влияют .

Очевидно, что это больше всего относится к вашей личной жизни и вашей семье , но межличностные отношения всех видов затрагивают вас и затрагиваются вами. Поработайте над тем, как лучше относиться к людям, чтобы, продвигаясь вперед, вы могли научиться любить по-настоящему, безумно и глубоко .

Декабрьское солнцестояние для Льва (даты Льва: 22 июля – 21 августа)

Солнцестояние для тебя, Лев, означает научиться быть полезным другим . Потребности вашего эго сильны, и вам не всегда легко проявить себя, даже если у вас щедрое сердце.

В течение этого периода вы поймете, как ставить потребности других на первое место , даже если это скучно, бесполезно, раздражает или сложно.

Декабрьское солнцестояние для Девы (даты Девы: 22 августа – 21 сентября)

Для вас, Дева, это Солнцестояние возвращает вас в подростковые годы . Независимо от того, были ли вы бунтовщиком в детстве, вы станете им сейчас.

Используйте эту энергию, чтобы бросить вызов границам , нарушить правила и поздно ложиться спать . Вы, естественно, вполне условный человек, но только нарушая правила, вы сможете полностью понять ценность правил в первую очередь.

Декабрьское солнцестояние для Весов (даты Весов: 22 сентября – 22 октября)

Это Солнцестояние возвращает нас к вашим молодым годам , Весы, когда вы, как мы надеемся, были в центре любящей семьи . Если да, то отправляйтесь в прошлое сейчас, чтобы заново изучить ценности, которые привила вам ваша семья.

Если ваше детство не было счастливым, все равно вернитесь к нему – с помощью и эмоциональной поддержкой – чтобы вы могли простить и освободиться от его цепей.

Декабрьское солнцестояние для Скорпиона (даты Скорпиона: 23 октября – 21 ноября)

Для вас, Скорпион, декабрьское солнцестояние знаменует начало периода, когда общение будет исключительно важным. Вы начинаете понимать, что важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы это говорите ; а также то, что ты не говоришь.

Уделяйте больше внимания тонкостям общения сейчас, чтобы вы могли лучше донести свое послание до тех, кого вы любите, и тех, кого вы не любите.

Декабрьское солнцестояние для Стрельца (даты Стрельца: 22 ноября – 20 декабря)

Для тебя это довольно чувственное Солнцестояние, Стрелец. Вам захочется испытать все, используя все свои физические чувства и способности .

Любовь к хорошей еде , теплу , комфорту и роскоши – это время для изучения того, что заставляет вас чувствовать себя в безопасности и быть любимыми . Как только вы это поймете, сделайте все возможное, чтобы предоставить то же самое другим.

Декабрьское солнцестояние для Козерога (даты Козерога: 21 декабря – 18 января)

Для вас, Козерог, это Солнцестояние является символом самого вашего рождения , и возникающий в результате натиск шума и сенсорной стимуляции может показаться немного ошеломляющим .

Проходите этот этап своего духовного роста медленно. Вы ежедневно учитесь чему-то новому, даже если это может показаться трудным , неловким или хаотичным . Маленькие шаги дадут гораздо лучшие результаты, чем попытки торопиться вперед.

Декабрьское солнцестояние для Водолея (даты Водолея: 19 января – 17 февраля)

Это Солнцестояние — один из самых духовных моментов года для вас, Водолей, и вы чувствуете его связь со смертью , загробной жизнью , духовностью и универсальным сознанием .

С этого момента вам нечего бояться , но это заставит вас обострить свои психические и эзотерические чувства . Осознайте вибрации вокруг вас.

Декабрьское солнцестояние для Рыб (даты Рыб: 18 февраля – 19 марта)

Декабрьское солнцестояние напоминает вам, Рыбы, что мы все в одной лодке . Как и вы, все жители Северного полушария устали от холода и темноты и хотят, чтобы свет вернулся .

Однако вы, возможно, еще не осознали, что вы сами являетесь носителем света . Осветите мир факелом, используя свою любовь , свое сострадание и свои знания , и помогите другим душам двигаться вперед в ногу с вами.

Источник: astrology.

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