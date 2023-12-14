У зимовому сонцестоянні, яке настає 21 грудня, завжди є щось зловісне: це день у році, наповнений більшою кількістю годин темряви, ніж будь-який інший, і він віщує сезон сутінку та низьких температур.

З астрологічної точки зору, наслідки зимового сонцестояння викличуть сильні емоції, які вимагають деякого часу, щоб їх обробити, особливо для чотирьох знаків зодіаку, які найбільше торкнулися його енергією цього року.

Овен

Будь-якого дня ви схильні бути досить амбітними, енергійними і збудливими, як перший вогненний знак зодіаку. Але коли настане зимове сонцестояння, ви відчуєте себе ще енергійнішим, ніж зазвичай. Напередодні 20 грудня великий Юпітер знову переміститься у ваш знак на наступні кілька місяців. (Зверніть увагу, що планета також знаходилася в Овні з 10 травня по 28 жовтня цього року, тому нинішній транзит може мати атмосферу, аналогічну до цього періоду часу.)

Але, незважаючи на всю енергію, що активує, яку ви можете відчути, насправді зараз не час діяти.

Ваш планетарний управитель, інтенсивний Марс, все ще є ретроградним, а ретроградність — це час для перегляду, переоцінки та розробки стратегії ваших наступних дій, а не для просування вперед. Час діяти та здійснювати ці дії — кінець січня, коли Марс та Меркурій вийдуть прямо.

Близнюки

Ймовірно, протягом останніх кількох тижнів ви займалися саморефлексією та самооновленням, коли вогненний Марс ретроградно перебував у вашому знаку — тобто у вашому першому домі ідентичності та его.

Можливо, ви виявили, що намагаєтеся відмовитися від старих бажань чи способів досягнення своєї мети.

У день зимового сонцестояння деяка частина цього процесу може досягти апогею, коли Місяць протистоятиме ретроградному Марсу у вашому знаку. "Це може стати для вас моментом кризи, яка, якщо з нею правильно впоратися, може спровокувати великі прозріння в цьому шляху переосмислення", - каже вона.

Стрілець

Місяць знаходиться у вашому знаку, коли настає зимове сонцестояння, виносячи ваші емоції на поверхню. Це шанс тримати серце напоготові, перебуваючи поряд з іншими.

Навчившись висловлювати свої бажання та потреби більш відкрито та спокійно, ви зможете зцілитися від минулого багажу.

Незалежно від того, самотні ви чи перебуваєте у стосунках, така прозорість допоможе вам вести здоровіше романтичне життя, додає вона. Справді, «великі знання та прогрес у сфері відносин» можуть з'явитися на вашому астрологічному горизонті у найближчі кілька місяців, каже вона.

Козеріг

Козеріг, це початок твого сезону! Це означає, що ви будете дійсно у своїй стихії, коли настане зимове сонцестояння, що для вас означає готовність старанно працювати для досягнення нових і більш високих цілей. Але хоча цю енергію, безумовно, слід направити в потрібне русло, все ж таки краще утриматися від будь-яких серйозних дій на даному етапі.

Козероги повинні знати, що Меркурій буде ретроградним у їхньому знаку з 29 грудня по 18 січня. З цієї причини Козерогам слід натомість зосередитися на розробці стратегії на майбутнє прямо зараз, оскільки робити сміливі кроки не рекомендується.

Джерело: wellandgood.

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