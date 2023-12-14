В зимнем солнцестоянии, которое наступает 21 декабря , всегда есть что-то зловещее: это день в году, наполненный большим количеством часов темноты, чем любой другой, и он предвещает сезон сумрака и низких температур.

С астрологической точки зрения, последствия зимнего солнцестояния вызовут сильные эмоции, которые требуют некоторого времени, чтобы их обработать, особенно для четырех знаков зодиака, наиболее затронутых его энергией в этом году.

Овен

В любой день вы склонны быть довольно амбициозными, энергичными и возбудимыми, как первый огненный знак зодиака. Но когда наступит зимнее солнцестояние, вы почувствуете себя еще более энергичным, чем обычно. Накануне, 20 декабря, обширный Юпитер снова переместится в ваш знак на следующие несколько месяцев. (Обратите внимание, что планета также находилась в Овне с 10 мая по 28 октября этого года, поэтому нынешний транзит может иметь атмосферу, аналогичную этому периоду времени.)

Но, несмотря на всю активирующую энергию, которую вы можете почувствовать, на самом деле сейчас не время действовать.

Ваш планетарный управитель, интенсивный Марс, все еще ретрограден, а ретроградность — это время для пересмотра, переоценки и разработки стратегии ваших следующих действий, а не для продвижения вперед. Время действовать и осуществлять эти действия — конец января, когда Марс и Меркурий выйдут прямо.

Близнецы

Вероятно, в течение последних нескольких недель вы занимались саморефлексией и самообновлением, когда огненный Марс ретроградно находился в вашем знаке — то есть в вашем первом доме идентичности и эго.

Возможно, вы обнаружили, что пытаетесь отказаться от старых желаний или способов достижения своих целей.

В день зимнего солнцестояния некоторая часть этого процесса может достичь апогея, когда Луна будет противостоять ретроградному Марсу в вашем знаке. «Это может стать для вас моментом кризиса, который, если с ним правильно справиться, может спровоцировать большие прозрения в этом пути переосмысления», — говорит она.

Стрелец

Луна находится в вашем знаке, когда наступает зимнее солнцестояние, вынося ваши эмоции на поверхность. Это шанс держать сердце наготове, находясь рядом с другими.

Научившись выражать свои желания и потребности более открыто и спокойно, вы сможете исцелиться от прошлого багажа.

Независимо от того, одиноки вы или состоите в отношениях, такая прозрачность поможет вам вести более здоровую романтическую жизнь, добавляет она. Действительно, «большие знания и прогресс в сфере отношений» могут появиться на вашем астрологическом горизонте в ближайшие несколько месяцев, говорит она.

Козерог

Козерог, это начало твоего сезона! Это означает, что вы будете действительно в своей стихии, когда наступит зимнее солнцестояние, что для вас означает готовность усердно работать для достижения новых и все более высоких целей. Но хотя эту энергию, безусловно, следует направить в нужное русло, все же лучше воздержаться от каких-либо серьезных действий на данном этапе.

Козероги должны знать, что Меркурий будет ретроградным в их знаке с 29 декабря по 18 января. По этой причине Козерогам следует вместо этого сосредоточиться на разработке стратегии на будущее прямо сейчас, поскольку делать смелые шаги не рекомендуется.

Источник: wellandgood.

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