Отримання житлової субсидії в Україні можливе лише для обмеженої кількості громадян. Більше того, у деяких випадках ця форма допомоги може бути скасована. Пенсійний фонд України нагадав про те, хто саме та за яких умов може втратити право на отримання субсидію.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, житлова субсидія не надається у випадках, коли протягом року перед місяцем звернення за призначенням субсидії будь-хто із членів сім’ї здійснив покупку товарів довгострокового використання на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, або сплатив роботи чи послуги на цю суму.

Важливо, щоб ці операції не стосувалися медичних, освітніх або житлово-комунальних послуг, відповідно до соціальних норм.

Також зазначено, що оформлення кредиту на частини на меншу суму, навіть якщо це декілька платежів на 10 000 гривень, не буде завадою для призначення подальшої субсидії.

Інші причини, через які може бути скасована субсидія, включають перевищення площі квартири або будинку - відповідно 130 або 230 квадратних метрів, наявність на депозитному рахунку чи в розпорядженні облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 000 гривень, або купівля будь-якої валюти на суму еквівалентну 50 000 гривень, серед інших умов.

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