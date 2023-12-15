Клієнт поділився, що його картку було заблоковано без попередження "ПриватБанк" через скаргу від шахрая.

"ПриватБанк" залишає клієнтів без грошей. Іноді причини такого рішення від банку досить дивні. Клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що йому заблокували картку через скаргу шахрая. Дивною історією чоловік поділився на спеціалізованому сайті Мінфін.

Клієнт поділився, що його картка була заблокована без попередження від "ПриватБанк". Він звернувся до підтримки банку за поясненням. Там йому заявили, що картка заблокована через скаргу іншого клієнта, який звинуватив чоловіка у шахрайстві. Великим плюсом є те що в підтримці "ПриватБанк" також написали хто подав скаргу.

"Ним виявився звичайнісінький ШАХРАЙ з біржі BINANCE. В його профілі є відгуки про те що він вже не одноразово займався такими справами. Після того як він оплачує ордер на біржі та отримує в обмін на свою гривню мій цифровий доллар він одразу ж телефонує в "ПриватБанк" щоб йому повернули його гривні і в кінцевому результаті він залишається з цифровим доларом так ще й хоче щоб йому назад повернули його гривні!".

Клієнт "ПриватБанк" звернувся до техпідтримки біржі. Там заблокували аккаунт справжнього шахрая та заморозила всі його активи. "ПриватБанку" було надано підтверджуючі документи, що злочинець скарги кидає для забави та з шахрайською метою. Але банківські рахунки чоловіка, якого шахрай звинуватив, не були розблоковані.

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