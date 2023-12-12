Актор Богдан Бенюк розповів, чи торкнулася мобілізація театрального мистецтва і як багато акторів, артистів та режисерів, із якими він особисто працював, сьогодні на фронті.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

«Пішли. Зараз пішли й народні артисти. Ось буквально Володимир Ніколаєнко («Останній москаль», «Великі Вуйки», «Свати 2») з однієї гримерки пішов воювати. У 54 роки його призвали. Звичайно, намагаємося підтримувати. Підтримка така точкова йде, але все одно потрібно робити», - розповідає Богдан Бенюк.

Окрім Ніколаєнка, додає гість програми, на війні сьогодні опинився режисер Андрій Кавун, у якого він знімався. Як зазначає актор, Андрій Кавун знімав кіно у росії, але кинув усе, приїхав сюди і пішов на фронт. Він розповідає, що спершу говорив із режисером по телефону, потім приїхав до нього у військову частину і розповів там про нього усім, адже ніхто не знав, чим займався Андрій Кавун.

«Потім він перетелефонував і сказав, що я зробив його «героєм батальйону». Йому дозволили фотографувати, писати сценарій. Це ж матеріали для фільму», - зазначає Богдан Бенюк.

Принагідно актор додав, що зараз зайнятий на 4-ьох роботах: керує Театром на Подолі, служить у театрі Франка, на пів ставки у Театральному інституті, а також веде курс у Цирковій академії.

Як повідомляла Politeka, Бенюк пояснив, що магія театру полягає у тому, що тут щоразу по-новому народжується життя, тут народжується прекрасне, що приваблює людей.

Також Politeka писала про те, що Бенюк пояснив, чому Зеленський у п’єсі «Хазяїн» став Залуським.

https://youtu.be/zMAy6hrCxXo