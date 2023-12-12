Актер Богдан Бенюк рассказал, коснулась ли мобилизация театрального искусства и как много актеров, артистов и режиссеров, с которыми он лично работал, сегодня на фронте.







Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Пошли. Сейчас пошли и народные артисты. Вот буквально Владимир Николаенко («Останній москаль», «Великі Вуйки», «Свати 2») из одной гримерки пошел воевать. В 54 года его призвали. Конечно, стараемся поддерживать. Поддержка такая точечная идет, но все равно нужно делать», – рассказывает Богдан Бенюк.

Кроме Николаенко, добавляет гость программы, на войне сегодня оказался режиссер Андрей Кавун, у которого он снимался. Как отмечает актер, Андрей Кавун снимал кино в россии, но бросил все, приехал сюда и пошел на фронт. Он рассказывает, что сначала говорил с режиссером по телефону, потом приехал к нему в воинскую часть и рассказал там о нем всем, ведь никто не знал, чем занимался Андрей Кавун.

«Потом он перезвонил по телефону и сказал, что я сделал его «героем батальона». Ему разрешили фотографировать, писать сценарий. Это же материалы для фильма», – отмечает Богдан Бенюк.

По случаю актер добавил, что сейчас занят на 4-х работах: руководит Театром на Подоле, служит в театре Франко, на полставки в Театральном институте, а также ведет курс в Цирковой академии.

Как сообщала Politeka, Бенюк объяснил, что магия театра заключается в том, что здесь каждый раз по-новому рождается жизнь, здесь рождается прекрасная, что привлекает людей.

Также Politeka писала о том, что Бенюк объяснил, почему Зеленский в пьесе «Хозяин» стал Залуским.





