Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 13 грудня.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 13 грудня.

Зірки сьогодні завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: туз Пентакль.

Настав час сяяти, Овен. Справи у вас починають налагоджуватися, і ніщо не може завадити вам насолодитись новим розділом життя. Ви знаходитесь саме там, де вам потрібно бути.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Диявол

Спокуса переборщити є всюди, адже свята приносять відчуття достатку всього.

Є бажання мати все: від солодощів до покупок. Намагайтеся отримати від цього задоволення. але не надто багато.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Сьогодні теми, люди та ситуації, які вас бентежили, починають прояснюватися.

Ваша внутрішня дитина говорить голосно і ясно, допомагаючи вам зрозуміти, чого вам потрібно і чого ви хочете від життя цього тижня.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Сторінка пентаклів.

Коли ви найменше цього очікуєте, може надіслати текстове повідомлення від старого друга або колишнього, якого ви все ще любите, з побажаннями щасливого свята.

Можливо, ви не знаєте, що сказати зараз. Дайте собі час обміркувати це, а потім скажіть, що ви вважаєте правильним.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Королева Мечів.

Ви майстер вирішувати проблеми. Саме тому люди часто приходять поговорити з вами про свої проблеми.

Завжди знаєш, що сказати та як виправити ситуацію.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Жезлов.

Стояти твердо. Люди натискають кнопки, коли їх бачать.

Одна з найгірших речей, які ви можете зробити, спілкуючись з людиною, яка намагається вас роздратувати, - це дати їй зрозуміти, де ви найбільш вразливі.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Жезлов.

Можливо вам здається, що сьогодні ви біжите на порожньому місці, але глибоко всередині вашого серця є простір, який, здається, завжди дає вам додаткову дозу енергії. Ви знайдете причину продовжувати йти. Це у твоєму серці.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Життя продовжує рухатись у швидкому темпі. Здається, що кожного року час нікого не чекає.

Жити сьогоднішнім днем, плануючи майбутнє, — найкращий спосіб отримати від життя максимум задоволення.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Справедливість

Людина може залишатися поза увагою судової системи, але Всесвіт завжди бачить, що відбувається.

Можливо, ви ніколи не станете свідком того, як карма людини буде повністю оплачена, тому не чекайте на це. Живіть своїм життям і зосередьтеся на тому добрі, що вам потрібно зробити у світі.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Це нормально просити те, що належить вам по праву.

Бути наполегливим - це навик, який багатьом дається нелегко, але якщо ви дали в борг щось, що ніколи не призначалося для зберігання, прохання повернути це більш ніж розумно.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператриця.

Ви люба людина з доброю душею, тому любите піклуватися про інших, коли вони цього потребують.

У цей час ваше серце широко відкрите для любові до інших. Зробіть пожертву на благодійність, яка близька до вашого серця.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Шістка Жезлов.

Закохатися легко, але залишатися в коханні може бути сповнений проблем, оскільки ви краще дізнаєтесь один одного.

Віра одне в одного і в своє кохання - це один із способів не втрачати надії подолати будь-які труднощі, з якими ви стикаєтеся.

Джерело: yourtango.

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