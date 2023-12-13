Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 13 декабря.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 13 декабря.

Звезды сегодня всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Пришло ваше время сиять, Овен. Дела у вас начинают налаживаться, и ничто не может помешать вам насладиться новой главой жизни. Вы находитесь именно там, где вам нужно быть.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Дьявол

Соблазн переборщить есть повсюду, ведь праздники приносят ощущение изобилия всего.

Есть желание иметь все: от сладостей до покупок. Постарайтесь получить от этого удовольствие. но не слишком много.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Сегодня темы, люди и ситуации, которые вас смущали, начинают проясняться.

Ваш внутренний ребенок говорит громко и ясно, помогая вам понять, чего вам нужно и чего вы хотите от жизни на этой неделе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Когда вы меньше всего этого ожидаете, может прийти текстовое сообщение от старого друга или бывшего, которого вы все еще любите, с пожеланиями счастливого праздника.

Возможно, вы не знаете, что сказать в данный момент. Дайте себе время обдумать это, а затем скажите то, что вы считаете правильным.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Королева Мечей.

Вы мастер решать проблемы. Именно поэтому люди часто приходят поговорить с вами о своих проблемах.

Всегда знаешь, что сказать и как исправить ситуацию.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Стоять твердо. Люди нажимают кнопки, когда видят их.

Одна из худших вещей, которые вы можете сделать, общаясь с человеком, пытающимся вас разозлить, — это дать ему понять, где вы наиболее уязвимы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Возможно, вам кажется, что сегодня вы бежите на пустом месте, но глубоко внутри вашего сердца есть пространство, которое, кажется, всегда дает вам дополнительную дозу энергии. Вы найдете причину продолжать идти. Это в твоем сердце.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Жизнь продолжает двигаться в быстром темпе. Кажется, что каждый год время никого не ждет.

Жить сегодняшним днем, планируя будущее, — лучший способ получить от жизни максимум удовольствия.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Справедливость

Человек может оставаться вне поля зрения судебной системы, но Вселенная всегда видит, что происходит.

Возможно, вы никогда не станете свидетелем того, как карма человека будет полностью оплачена, поэтому не ждите этого. Живите своей жизнью и сосредоточьтесь на том добре, которое вам нужно сделать в мире.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Это нормально — просить то, что принадлежит вам по праву.

Быть напористым — это навык, который многим дается нелегко, но если вы дали взаймы что-то, что никогда не предназначалось для хранения, просьба вернуть это более чем разумно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Императрица.

Вы милый человек с доброй душой, поэтому любите заботиться о других, когда они в этом нуждаются.

В это время года ваше сердце широко открыто для любви к другим. Сделайте пожертвование на благотворительность, которая близка вашему сердцу.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Влюбиться легко, но оставаться в любви может быть полон проблем, поскольку вы лучше узнаете друг друга.

Вера друг в друга и в свою любовь — это один из способов не терять надежды преодолеть любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь.

Источник: yourtango.

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