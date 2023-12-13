Це гарний день для примирення та емоційного здоров'я. Дізнайтесь у Гороскопі на 13 грудня, чи буде цей день вдалим для вашого благополуччя. ОВЕН

21 березня - 19 квітня Овен, ці передріздвяні дні ідеально підходять для того, щоб відвідати родину. Ви не часто ходите до них у гості, і у вас зазвичай немає часу зателефонувати їм та дізнатися, як у них справи. Скористайтеся можливістю, коли у вас є трохи вільного часу, щоб зміцнити ті зв'язки, які пов'язують вас разом, тому що ви знаєте, що вони обожнюють вас і завжди будуть поряд з вами. Покажіть свою вдячність за все, що вони для вас зробили, подарувавши їм щось. Вам не потрібно витрачати на це занадто багато, достатньо чогось ручної роботи, яке покаже всю вашу любов. Це змусить вас почуватися чудово. З іншого боку, ви помітили, що один із ваших начальників хвалить вас і високо відгукується про вас перед важливими людьми. Незабаром ви побачите плоди всіх цих рекомендацій. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець це чудовий день для вивчення своєї духовної сторони. Поєднайтеся зі своєю сутністю, з тим, кого ви так любите, і відкрийте для себе емоції, які роблять вас щасливішими. Подивіться всередину себе з бажанням дізнатися про себе краще, чи знаєте ви, чого ви стоїте як особистість? Зверніть увагу на той маленький внутрішній голос, який ви іноді ігноруєте свою інтуїцію, і навчитеся прислухатися до нього частіше, якщо ви хочете, щоб все відбувалося так, як вам хотілося б. Ключ на щастя - в собі, вам не потрібно шукати його ні в кому іншому. Цінуйте прості та чудові речі, які оточують вас щодня. У коханні ваш партнер може опинитися в ситуації, що його напружує. Ваш сьогоднішній стан дзен дозволить їм бути спокійними та забезпечить їм мир та спокій. Хоча ваш фінансове становище знаходиться на піку, пам'ятайте, що духовне стає важливим. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, загалом хороший день, особливо для вас, якщо ви щодня працюєте в роздрібних магазинах. Якщо ви виступаєте перед публікою, будьте впевнені, що сьогодні ваші продажі збільшаться, оскільки всі хочуть робити покупки та скористатися спеціальними передріздвяними пропозиціями. Якщо ви працюєте на комісію, ви знаєте, що це означатиме багато додаткових грошей, які ідеально підійдуть цього місяця. На виході на вас чекають дуже теплі моменти з кимось особливим для вас, будь то ваш партнер, улюблений член сім'ї або найкращий друг. З іншого боку, якщо ви недавно пережили романтичне розчарування, постарайтеся відкинути думку про те, щоб помститися. Зрозуміло, що ви хочете «примусити їх заплатити» за шкоду, яку вони вам завдали, але немає сенсу захоплюватися чимось, від чого вам потрібно відійти. РАК

21 червня – 22 липня Раку, ти прокинувся сьогодні з передчуттям, сподіваючись дізнатися, що готують тобі майбутні вихідні. Замість того, щоб чекати, поки інші зателефонують вам, як ви завжди робите, візьміть на себе ініціативу і зверніться до друзів, щоб вони щось зробили, перш ніж у вас будуть щоденні сімейні зобов'язання. Подумайте, чим би ви хотіли зайнятися, і придумайте цікавіший план, щоб усі відчували себе комфортно і добре проводили час. Якщо у вас є партнер, спочатку увімкніть його у свої плани і не залишайте його одного на всі вихідні. І якщо ваша сім'я наполягає на зустрічі з вами, скажіть їм, що ви зараз зайняті. Скоро ви бачитимете їх майже кожен день. У коханні, якщо ви зустрічаєтеся з кимось прямо зараз, через непорозуміння може виникнути невелика суперечка. Не приймайте це надто близько до серця. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, твоє прагнення до перфекціонізму робить тебе неоціненним у повсякденних завданнях, але важливо пам'ятати, що ти не єдиний, хто має ключ до того, щоб усе робити правильно. Сьогодні ви можете трохи втратити перспективу та усвідомити, що щось пішло не так добре, як ви сподівалися. Можливо, ви щось збилися зі шляху або просто не дуже добре впоралися з цим. Не дозволяйте цьому вплинути на вашу впевненість у собі. Ви точно знаєте, що можете подолати це та все інше, що зустрічається на вашому шляху. Однак вам було б корисно спостерігати за тим, як інші підходять до проблем, і винести з них уроки. Не вір, що ти ідеальний. З іншого боку, скористайтеся днем, щоб побути зі своїми родичами, адже атмосфера буде позитивною та гостинною, якраз те, що вам потрібно. Якщо у вас є партнер, пишайтеся ним, тому що ви з чудовою людиною. ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва, конфлікт на роботі не дає повноцінно відпочити. Ви не змогли відкласти це убік і тепер будь-якої миті почуваєте себе збентеженим, не намагаючись покращитися. Те, що сталося вчора, залишиться вчора, і це не повинно вас так засмучувати. Не намагайтеся грати роль рятівника, щоб заспокоїти воду. Можливо, хтось дорого платить за свою помилку, і ви відчуваєте спокусу взяти на себе відповідальність за неї, знаючи, що вони не наважаться помститися вам. Це правда, що ви робили це раніше, але вам не потрібно брати на себе провину за когось ще, тому тримайтеся подалі від цього.

Сьогодні на вас може чекати сюрприз, якого ви не очікували. Сьогодні у вашому житті знову може з'явитися людина, яку ви дуже любите. Розкажіть їм про свої повсякденні турботи, оскільки вони можуть дати вам цінну пораду, яка піде вам на користь.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, сьогодні деяким членам вашої сім'ї або друзям може знадобитися ваша допомога або ваша присутність. Справа в тому, що це буде не одна людина, а може бути більше ніж одна чи дві. Ви людина, яка завжди готова допомогти будь-кому, але ви можете відчувати себе приголомшеними численними проханнями, які ви отримуєте сьогодні, враховуючи, що ще навіть не вихідні. Це нормально, тому якщо ви не можете бути доступні для всіх, це нормально. Зарезервуйте час для себе і насамперед подбайте про свої потреби.

Сьогодні хтось напевно запропонує ідею розпочати разом бізнес. Ця людина заслуговує на довіру і поділяє ваш ентузіазм з приводу ідеї, яка спала вам на думку деякий час тому. Слухайте, що вони кажуть.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіоне, сьогодні тобі подзвонять друзі, які зроблять твій день кращим. Якщо вони запропонують план, від якого ви не зможете відмовитись, було б чудовою ідеєю приєднатися до них. Це допоможе вам звільнитися від щоденних турбот, пов'язаних із вашими колегами та начальством. Якщо у вас немає спільних інтересів, вам нема про що турбуватися, оскільки вони не є ні вашою родиною, ні вашими найкращими друзями. Слід прагнути зберегти теплі стосунки та все. Не порівнюйте себе ні з ким, тому що кожна людина індивідуальна і має свій власний процес та час для досягнення своїх цілей.

Почніть ставитись до всього спокійніше і уникайте тривоги, яка, здається, опановує вас щодня. Якщо у вас є партнер, вам було б корисно скористатися цим днем, щоб поговорити про важливість спільних справ, які хвилюють вас обох.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, такі дні, як сьогодні, дають можливість відродитися. Якщо ви маєте трохи вільного часу, постарайтеся присвятити сьогоднішній день своїм особистим справам і насолодитися улюбленими розвагами, якими ви не зможете займатися щодня. Почніть вихідний правильно, увімкнувши музику та готуючись вийти на вулицю. Надайте своєму стилю особливу нотку та оновіть гардероб, скориставшись різдвяними пропозиціями.

Якщо друг пропонує сьогодні зайнятися бізнесом, постарайтеся вибачитись, оскільки це не дуже хороша ідея для ваших фінансів. Вам це не зручно, адже ви можете втратити свої гроші, а також ту дружбу, яку ви так цінуєте. З іншого боку, що стосується любові, якщо зараз вам дуже цікава та людина, яка, здається, вас навіть не бачила, вам потрібно подолати свою сором'язливість. Подумайте про те, як повідомити їх, що ви тут, і скористайтеся цими вихідними, щоб подбати про себе та покращити своє життя.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг, сьогодні в тебе чудовий день, або тому, що ти мала змогу поїхати за місто, або тому, що тобі довелося залишитися вдома. Важливо те, що прямо зараз ви почуваєтеся добре кожен день, і оточуючі змушують вас відчувати, що ви маєте значення. Якщо ви перестанете думати про це, вас можуть навіть здолати емоції з огляду на те, наскільки ви сентиментальні. Не соромтеся цього, чудово бути чутливим та відчувати речі так, як ви їх відчуваєте.

Тому дуже важливо сьогодні балувати себе якнайбільше і навіть більше. Ви цього заслуговуєте, так що ходите магазинами, обідайте в улюбленому ресторані, гуляйте або сходіть у кіно. Присвятіть цей день собі, щодня даруючи собі ті задоволення, які ви не можете собі дозволити. Звичайно, робіть це в компанії того, кому ви віддаєте перевагу, будь то ваш найкращий друг або близький член сім'ї.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій ви можете зіткнутися з проблемами через розбіжності, які нещодавно виникли з партнером або колегою за професією. Не дозволяйте цій ситуації затьмарити залишок вашого дня, адже попереду на вас чекає фантастичний день. Візьміть трубку, якщо вважаєте це за необхідне, і поговоріть з цією людиною. Якщо ви твердо переконані в цьому, в ідеалі вам слід призначити зустріч, щоб обговорити це віч-на-віч. Надзвичайно важливо вирішити цей конфлікт не тільки для підтримки здорової дружби, але і для вашого повсякденного благополуччя.

Сьогодні ви зіткнетеся із ситуацією, яка змусить вас усвідомити, що у вас є певні упередження, які вам необхідно подолати. Життя і люди часто виявляються не такими, як ми уявляємо, і сьогодні хтось може вас приємно здивувати. У коханні хтось ось-ось з'явиться на вашому горизонті і може сильно вразити вас і дати вам все, про що ви завжди мріяли.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, більшість людей починають планувати відпустку. Однак, якщо ви працюєте у сфері роздрібної торгівлі або обслуговування клієнтів, ситуація для вас може бути дещо іншою. Свята для вас, швидше за все, не будуть періодом відпочинку, швидше за все, у вас може бути більше роботи, ніж зазвичай. Якщо ви відчуваєте, що ваша втома і терпіння на межі, це може бути пов'язане не тільки з фізичними навантаженнями, але і з постійною розумовою напругою, яку ви відчуваєте. Намагайтеся сконцентруватися тільки на тому, що відбувається тут і зараз, ви почнете почуватися краще.

Джерело: magic.horoscope.

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