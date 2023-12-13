Это хороший день для примирения и эмоционального здоровья.

Узнайте в Гороскопе на 13 декабря, будет ли этот день удачным для вашего благополучия.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, эти предрождественские дни идеально подходят для того, чтобы навестить семью. Вы не часто ходите к ним в гости, и у вас обычно нет времени позвонить им и узнать, как у них дела. Воспользуйтесь возможностью, когда у вас есть немного свободного времени, чтобы укрепить те узы, которые связывают вас вместе, потому что вы знаете, что они обожают вас и всегда будут рядом с вами. Покажите свою признательность за все, что они для вас сделали, подарив им что-нибудь. Вам не нужно тратить на это слишком много, достаточно чего-то ручной работы, которое покажет всю вашу любовь . Это заставит вас чувствовать себя прекрасно.

С другой стороны, вы заметили, что один из ваших начальников хвалит вас и высоко отзывается о вас перед важными людьми. Вскоре вы увидите плоды всех этих рекомендаций.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, это отличный день для изучения своей духовной стороны. Соединитесь со своей сущностью, с тем, кого вы так любите, и откройте для себя эмоции, которые делают вас счастливее. Посмотрите внутрь себя с желанием узнать себя лучше, знаете ли вы, чего вы стоите как личность? Обратите внимание на тот маленький внутренний голос, который вы иногда игнорируете, свою интуицию, и научитесь прислушиваться к нему чаще, если вы хотите, чтобы все происходило так, как вам хотелось бы. Ключ к счастью – в себе, вам не нужно искать его ни в ком другом. Цените простые и замечательные вещи, которые окружают вас каждый день.

В любви ваш партнер может оказаться в ситуации, которая его напрягает. Ваше сегодняшнее состояние дзен позволит им быть спокойными и обеспечит им мир и спокойствие. Хотя ваше финансовое положение находится на пике, помните, что духовное становится важным.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, в целом хороший день, особенно для вас, если вы каждый день работаете в розничных магазинах. Если вы выступаете перед публикой, будьте уверены, что сегодня ваши продажи увеличатся, поскольку все хотят делать покупки и воспользоваться предрождественскими специальными предложениями. Если вы работаете на комиссию, вы знаете, что это будет означать много дополнительных денег , которые идеально подойдут в этом месяце. На выходе вас ждут очень теплые моменты с кем-то особенным для вас, будь то ваш партнер, любимый член семьи или лучший друг.

С другой стороны, если вы недавно пережили романтическое разочарование, постарайтесь отбросить повторяющуюся мысль о том, чтобы отомстить. Понятно, что вы хотите «заставить их заплатить» за ущерб, который они вам нанесли, но нет смысла так увлекаться чем-то, от чего вам нужно отойти.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, ты проснулся сегодня с предвкушением, в надежде узнать, что готовят тебе предстоящие предпраздничные выходные. Вместо того, чтобы ждать, пока другие позвонят вам, как вы всегда делаете, возьмите на себя инициативу и обратитесь к друзьям, чтобы они что-то сделали, прежде чем у вас всех будут ежедневные семейные обязательства. Подумайте, чем бы вы хотели заняться, и придумайте более интересный план, чтобы все чувствовали себя комфортно и хорошо проводили время. Если у вас есть партнер, сначала включите его в свои планы и не оставляйте его одного на все выходные. И если ваша семья настаивает на встрече с вами, скажите им, что вы сейчас заняты. Скоро вы будете видеть их почти каждый день.

В любви, если вы встречаетесь с кем-то прямо сейчас, из-за недопонимания может возникнуть небольшая размолвка. Не принимайте это слишком близко к сердцу.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, твое стремление к перфекционизму делает тебя неоценимым в повседневных задачах, но важно помнить, что ты не единственный, у кого есть ключ к тому, чтобы все делать правильно. Сегодня вы можете немного потерять перспективу и осознать, что что-то пошло не так хорошо, как вы надеялись. Возможно, вы что-то сбились с пути или просто не очень хорошо справились с этим. Не позволяйте этому повлиять на вашу уверенность в себе. Вы точно знаете, что можете преодолеть это и все остальное, что встречается на вашем пути. Однако вам было бы полезно понаблюдать за тем, как другие подходят к проблемам, и извлечь из них уроки. Не верь, что ты идеален.

С другой стороны, воспользуйтесь днем, чтобы побыть со своими родственниками, ведь атмосфера будет позитивной и гостеприимной, как раз то, что вам нужно. Если у вас есть партнер, гордитесь им, потому что вы с замечательным человеком.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, конфликт на работе не дает полноценно отдохнуть. Вы не смогли отложить это в сторону и теперь в любой момент чувствуете себя обескураженным, не пытаясь улучшиться. То, что произошло вчера, останется вчера, и это не должно вас так расстраивать. Не пытайтесь сейчас играть роль спасителя, чтобы успокоить воду. Возможно, кто-то дорого платит за свою ошибку, и вы испытываете искушение взять на себя ответственность за нее, зная, что они не посмеют отомстить вам. Это правда, что вы делали это раньше, но вам не нужно брать на себя вину за кого-то еще, поэтому держитесь подальше от этого.

Сегодня вас может ожидать сюрприз, которого вы не ожидали. Сегодня в вашей жизни снова может появиться человек, которого вы очень любите. Расскажите им о своих повседневных заботах, поскольку они могут дать вам ценный совет, который пойдет вам на пользу.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, сегодня некоторым членам вашей семьи или друзьям может понадобиться ваша помощь или ваше присутствие. Дело в том, что это будет не один человек, а может быть больше, чем один или два. Вы человек, который всегда готов помочь кому угодно, но вы можете чувствовать себя ошеломленными многочисленными просьбами, которые вы получаете сегодня, учитывая, что еще даже не выходные. Это нормально, поэтому, если вы не можете быть доступны для всех, это нормально. Зарезервируйте время для себя и в первую очередь позаботьтесь о своих потребностях.

Сегодня кто-то наверняка предложит идею начать вместе бизнес. Этот человек заслуживает доверия и разделяет ваш энтузиазм по поводу идеи, которая пришла вам в голову некоторое время назад. Послушайте, что они говорят.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, сегодня тебе позвонят друзья, которые сделают твой день лучше. Если они предложат план, от которого вы не сможете отказаться, было бы отличной идеей присоединиться к ним. Это поможет вам освободиться от ежедневных забот, связанных с вашими коллегами и начальством. Если у вас нет общих интересов, вам не о чем беспокоиться, поскольку они не являются ни вашей семьей, ни вашими лучшими друзьями. Следует стремиться сохранить теплые отношения и все. Не сравнивайте себя ни с кем, потому что каждый человек индивидуален и имеет свой собственный процесс и время для достижения своих целей.

Начните относиться ко всему спокойнее и избегайте тревоги, которая, кажется, овладевает вами каждый день. Если у вас есть партнер, вам было бы полезно воспользоваться этим днем, чтобы поговорить о важности совместных занятий делами, которые волнуют вас обоих.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, такие дни, как сегодня, дают вам возможность возродиться. Если у вас есть немного свободного времени, постарайтесь посвятить сегодняшний день своим личным делам и насладиться любимыми развлечениями, которыми вы не сможете заниматься каждый день. Начните выходной правильно, включив музыку и готовясь выйти на улицу. Придайте своему стилю особую нотку и обновите гардероб, воспользовавшись рождественскими предложениями.

Если друг предлагает сегодня заняться бизнесом, постарайтесь извиниться, поскольку это не очень хорошая идея для ваших финансов. Вам это не удобно, ведь вы можете потерять свои деньги , а также ту дружбу, которую вы так цените. С другой стороны, что касается любви, если сейчас вам очень интересен тот человек, который, кажется, вас даже не видел, вам нужно преодолеть свою застенчивость. Подумайте о том, как сообщить им, что вы здесь, и воспользуйтесь этими выходными, чтобы позаботиться о себе и улучшить свою жизнь.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, сегодня у тебя отличный день, либо потому, что у тебя была возможность уехать за город, либо потому, что тебе пришлось остаться дома. Важно то, что прямо сейчас вы чувствуете себя хорошо каждый день, и окружающие заставляют вас чувствовать, что вы имеете значение. Если вы перестанете думать об этом, вас могут даже одолеть эмоции, учитывая, насколько вы сентиментальны. Не стыдитесь этого, прекрасно быть чувствительным и чувствовать вещи так, как вы их чувствуете.

Поэтому очень важно сегодня баловать себя как можно больше и даже больше. Вы этого заслуживаете, так что ходите по магазинам, обедайте в любимом ресторане, гуляйте или сходите в кино. Посвятите этот день себе, каждый день даря себе те удовольствия, которые вы не можете себе позволить. Конечно, делайте это в компании того, кого вы предпочитаете, будь то ваш лучший друг или близкий член семьи.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, вы можете столкнуться с проблемами из-за разногласий, которые недавно возникли с партнером или коллегой по профессии. Не позволяйте этой ситуации омрачить остаток вашего дня, ведь впереди вас ждет фантастический день. Возьмите трубку, если считаете это необходимым, и поговорите с этим человеком. Если вы твердо убеждены в этом, в идеале вам следует назначить встречу, чтобы обсудить это с глазу на глаз. Крайне важно разрешить этот конфликт не только для поддержания здоровой дружбы, но и для вашего повседневного благополучия.

Сегодня вы столкнетесь с ситуацией, которая заставит вас осознать, что у вас есть определенные предубеждения, которые вам необходимо преодолеть. Жизнь и люди часто оказываются не такими, как мы себе представляем, и сегодня кто-то может вас приятно удивить. В любви кто-то вот-вот появится на вашем горизонте и может сильно вас поразить и дать вам все, о чем вы всегда мечтали.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, большинство людей начинают планировать отпуск. Однако, если вы работаете в сфере розничной торговли или обслуживания клиентов, ситуация для вас может быть несколько иной. Праздники для вас, скорее всего, не будут периодом отдыха, скорее, у вас может быть больше работы, чем обычно. Если вы чувствуете, что ваша усталость и терпение на пределе, это может быть связано не только с физическими нагрузками, но и с постоянным умственным напряжением, которое вы испытываете. Постарайтесь сконцентрироваться только на том, что происходит здесь и сейчас, вы начнете чувствовать себя лучше.

Источник: magic.horoscope.

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