В Україні продовжують начисляти субсидію. Громадяни України, які були відсторонені від отримання субсидій через наявність боргів чи інші причини, можуть відновити ці виплати. Основні кроки включають в себе внесення платежів для погашення боргів та звернення до Пенсійного фонду для подальшої підтримки. Про це розповіли у ПФУ.

Особливі умови стосуються боргів, що перевищують 680 гривень і не були погашені протягом трьох місяців. Для відновлення субсидій у зв'язку з затримкою платежів за комунальні послуги через обмежену пенсію або зарплату, необхідно подати в Пенсійний фонд відповідні документи, що їх підтверджують.

Існує можливість розстрочки платежів за боргами з подальшою угодою про реструктуризацію і обранням строку повернення заборгованості з компанією-постачальником послуг.

У випадку смерті члена сім'ї, на якого була надана субсидія, можливо відновлення виплат за зверненням до органів Пенсійного фонду від родичів. Однак, якщо отримувачі субсидії приховували реальний дохід для отримання виплат, їм може бути відмовлено в відновленні субсидій. Необхідно також повідомляти про зміни в місці проживання для перенаправлення субсидій на новий адресу.

Щоб уникнути втрати субсидії, важливо повідомляти Пенсійний фонд про одноразові доходи, що перевищують 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (67,1 тис. гривень), інакше це може призвести до припинення отримання субсидій при виявленні таких доходів.

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