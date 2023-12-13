В Украине продолжают начислять субсидию. Граждане Украины, которые были отстранены от получения субсидий из-за наличия долгов или других причин, могут возобновить эти выплаты. Основные шаги включают в себя платежи для погашения долгов и обращения в Пенсионный фонд для дальнейшей поддержки. Об этом рассказали в ПФУ.

Особые условия касаются долгов, превышающих 680 гривен и не погашенных в течение трех месяцев. Для возобновления субсидий в связи с задержкой платежей за коммунальные услуги через ограниченную пенсию или зарплату, необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующие подтверждающие их документы.

Есть возможность рассрочки платежей по долгам с последующим соглашением о реструктуризации и избранием срока возврата задолженности с компанией-поставщиком услуг.

В случае смерти члена семьи, на которого была предоставлена ​​субсидия, возможно возобновление выплат по обращению в органы Пенсионного фонда от родственников. Однако если получатели субсидии скрывали реальный доход для получения выплат, им может быть отказано в возобновлении субсидий. Необходимо также сообщать об изменениях в месте проживания для перенаправления субсидий в новый адрес.

Чтобы избежать потери субсидии, важно сообщать Пенсионному фонду о единовременных доходах, превышающих 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (67,1 тыс. гривен), иначе это может привести к прекращению получения субсидий при выявлении таких доходов.

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