У ПФУ розкрили випадки, коли призначення пенсії може бути здійснене виключно шляхом судового рішення.

Пенсійний фонд України висвітлив умови, при яких рішення про призначення пенсії може бути прийняте лише через суд, а також вказав обов'язкові документи для цього процесу. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У відповідності до постанови Пенсійного фонду України, документи, що підтверджують стаж, вік та заробітну плату для призначення пенсії, повинні бути подані виключно у формі оригіналів.

Важливо зазначити, що призначення пенсії без оригіналу трудової книжки, навіть у випадку наявності нотаріально завірених копій всіх сторінок документа, є неможливим. Якщо оригінали втрачені або недоступні, особі слід звертатися до суду для підтвердження трудового стажу та подальшого призначення пенсії.

Також варто відзначити, що Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників залишається чинною. Однак вона не містить конкретних положень щодо відновлення трудових книжок, втрачених в зоні бойових дій під час воєнного стану. У таких випадках під час працевлаштування на нове місце роботи рекомендується керуватися положеннями пункту 5.6 цієї Інструкції.

Відповідно до зазначеного пункту, дублікат трудової книжки може бути виданий за новим місцем роботи у зв'язку з неможливістю отримання доступу до трудової книжки працівника через надзвичайну ситуацію або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник.

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