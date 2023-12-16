Пенсионный фонд Украины осветил условия, при которых решение о назначении пенсии может быть принято только через суд, а также указал обязательные документы для этого процесса. Об этом в Пенсионном фонде Украины уведомили

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В соответствии с постановлением Пенсионного фонда Украины документы, подтверждающие стаж, возраст и заработную плату для назначения пенсии, должны быть представлены исключительно в форме оригиналов.

Важно отметить, что назначение пенсии без оригинала трудовой книжки, даже в случае наличия нотариально заверенных копий всех страниц документа, невозможно. Если оригиналы утрачены или недоступны, лицу следует обращаться в суд для подтверждения трудового стажа и последующего назначения пенсии.

Также следует отметить, что Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников остается в силе. Однако она не содержит конкретных положений по восстановлению трудовых книг, утраченных в зоне боевых действий во время военного положения. В таких случаях при трудоустройстве на новое место работы рекомендуется руководствоваться положениями пункта 5.6 настоящей Инструкции.

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Согласно указанному пункту, дубликат трудовой книжки может быть издан по новому месту работы в связи с невозможностью получения доступа к трудовой книжке работника из-за чрезвычайной ситуации или проведения антитеррористической операции на территории, где работал работник.

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