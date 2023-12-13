Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що банк в односторонньому порядку розірвав із нею угоду без пояснень та попереджень.

Найбільший банк України, "ПриватБанк", заблокував рахунки своїх клієнтів, що займалися торгівлею чи обміном криптовалюти. Також банк блокує картки без пояснень причини. Більше того, повернути гроші із заблокованого рахунку майже неможливо. Про це розповіла клієнтка "ПриватБанк" на спеціалізованому сайті Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що банк в односторонньому порядку розірвав з нею угоду без пояснень та попереджень. Було заблоковані два рахунка та додаток. Жінка звернулась до підтримки. Їй сказали прийти у відділення написати заяву на переказ коштів в інший банк.

Так клієнтка "ПриватБанк" і зробила. Вона надала повні реквізити банків отримувачів та всі необхідні дані. Заява була зареєстрована. Їй сказали чекати на повернення до трьох днів. Прошло чотири дні, а кошти так і не повернули.

"Коштів немає. В підтримці довго щось пояснювали і вигадували, передзвонили і запевнили, що кошти з банку вже переказані на вказані мною реквізити в заяві на перерахування, але коштів я не отримувала", - повідомила клієнтка "ПриватБанк".

Прошло ще декілька днів, а у підтримці "ПриватБанк" знову вигадали причину, щоб не повертати гроші жінці. Цього разу в підтримці заявили, що заяви на повернення коштів нібито не було створено. Знову запропонували прийти до відділення та оформити нову заяву.

"Домогтися повернення моїх коштів власних, які собі привласнив ПРИВАТ не вийде? Тільки судитись? Додаю, що я ВПО, ФОП, знаходжусь в Україні, сплачую податки, ніякими оборудками не займаюся, мала один єдиний картковий рахунок, яким постійно користувалась і зберігала власні кошти. Приват залишив мене без засобів до існування, заблокувавши мої рахунки", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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