У НБУ пояснили, що такі підробки могли успішно проходити перевірку на касах із використанням ультрафіолетових детекторів.

Фальшивомонетники в Україні стали рідше підробляти купюри гривні, але повністю від цього виду злочину не відмовилися. Найбільш небезпечні є банкноти старого зразка, випущені до 2015 року, зокрема 200 та 500 гривень. Такі гроші можна отримати, наприклад, як решту в торгових закладах. Про це розповіли у НБУ.

За словами Валерія Строчкова, начальника управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу Національного банку України (НБУ), фальшивомонетники досить якісно імітували ультрафіолетовий захист у грошах, випущених до повномасштабної війни.

В НБУ пояснили, такі підробки могли успішно проходити перевірку на касах з використанням ультрафіолетових детекторів.

"Виявлені в Україні перед війною підробки не загрожували банківській системі. Певна загроза була для торгових закладів. Надходили такі підробки переважно з торгових точок", – зазначив Строчков.

Він також підкреслив, що протягом повномасштабної війни "жодних форс-мажорів із підробленими гривнями не було". Загалом ситуація залишається стабільною та під контролем. У НБУ також повідомили, що минулого року найчастіше підробляли купюри в 500 гривень. Таких виявлено було 39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми.

Фальшивомонетники також часто підробляли банкноти в 200 гривень, кажуть в НБУ, – 45% від загальної кількості вилучених підробок та 26% від їхньої загальної суми. Крім того, були виявлені випадки підробки банкнот номіналом 100 гривень – 8% та 2%.

Джерело: thepage.

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